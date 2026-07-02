"Queremos levantar la Copa, en la Selección Colombia estamos muy convencidos de eso"

Hay ilusión y motivación en la Selección Colombia. El desempeño mostrado, hasta el momento, en el Mundial 2026 hace que la posibilidad de seguir avanzando esté latente, incluso ir más allá, la de una posible final. Ese es el pensamiento de Johan Mojica, lateral de la 'tricolor', y quien no dudó en afirmar que hay trabajo y plantel para lograrlo.

En la previa del compromiso frente a Ghana, válido por los dieciseisavos de final de la cita orbital en Estados Unidos, México y Canadá, el vallecaucano conversó con los medios oficiales de la FIFA, afirmando, que si bien hay grandes selecciones y favoritas al título, en la 'amarilla' hay convencimiento de que se puede levantar la copa.

"Sí, nosotros estamos convencidos de ir partido a partido. Todos los equipos que estamos aquí compitiendo para ser campeones tenemos ese deseo ardiente de levantar la copa. Sin embargo, hay selecciones muy fuertes, con mucha madurez y una amplia experiencia en la disputa de mundiales", dijo en primera instancia Mojica.

Johan Mojica con la Selección Colombia Colprensa

A continuación, el lateral de Colombia complementó que "nosotros creemos en nuestro momento. Lo hemos hablado internamente y esperamos aprovechar esta grandísima oportunidad que se nos ha presentado. Estamos muy convencidos de nuestro trabajo y de nuestras capacidades".



Así las cosas, hay mucha fe y optimismo en la interna de la 'tricolor' por lo que pueda pasar en la Copa del Mundo en territorio norteamericana.

Publicidad

¿Cuándo es el partido entre la Selección Colombia vs. Ghana por el Mundial 2026?

El calendario de la cita orbital precisa que será este viernes 3 de julio, y es válido por los dieciseisavos de final. Dicho compromiso entre colombianos y ghaneses tiene un horario establecido de las 8:30 de la noche, en nuestro país, y como es habitual se podrá ver EN VIVO por TV en la señal de Gol Caracol en Ditu y en este portal haciendo clic aquí: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos

