La advertencia que España no puede ignorar antes del duelo contra Austria; alerta en la 'roja'

La Selección de España encara una nueva eliminatoria mundialista sobre aviso, eliminado en las dos últimas, tanto en Rusia 2018 como en Catar 2022, ambas en octavos de final y de la misma forma: en la tanda de penaltis después del empate hasta la prórroga, con ella como favorita y contra dos rivales muy defensivos.

De Rusia, anfitriona en Moscú en el Luzhniki, el 1 de julio de 2018, con un 1-1 en el marcador, hasta Doha, contra Marruecos en el estadio de la Ciudad de la Educación, después del 0-0 de los primeros 90 minutos y de la media hora de tiempo extra, España decepcionó con dos eliminaciones inesperadas, contra las que está advertida ahora frente a Austria.

La destreza desde los once metros fue fatal para España, que no gana una eliminatoria en el Mundial desde que fue campeona del mundo en Sudáfrica 2010 contra Países Bajos. En Brasil 2014, como vigente ganadora del torneo, con Vicente del Bosque y prácticamente el mismo grupo, cayó en la fase de grupos. En Rusia y Catar, nada más superar esa ronda.

La más reciente fue en Catar 2022. De repente segundo de grupo, por su revés imprevisto contra Japón en la última jornada de la primera fase (1-2), el conjunto de Luis Enrique Martínez se quedó sin gol, apenas sin ocasiones también, contra la replegada Marruecos, flamante semifinalista después.



España no marcó ninguno de sus lanzamientos desde los once metros en el momento de la verdad: fallaron Pablo Sarabia, al poste, y Carlos Soler y Sergio Busquets, frenados por Yassine Bounou 'Bono'.

Selección de España en el Mundial 2022, eliminada por la Selección de Marruecos desde ronda de penaltis. AFP

Publicidad

En Rusia 2018 tampoco le fue mucho mejor. Bajo la dirección de Fernando Hierro, España no pasó del empate contra Rusia, con un 1-1 en el marcador que derivó en una nueva prueba desde los once metros: transformó sólo tres de sus cinco lanzamientos, con los goles de Andrés Iniesta, Gerard Piqué y Sergio Ramos y los fallos de Koke Resurección e Iago Aspas para quedar eliminada en los octavos de final.

Dos de las cuatro eliminatorias de dieciseisavos de final disputadas ya del Mundial 2026, la victoria de Paraguay sobre Alemania y de Marruecos sobre Países Bajos, se han resuelto en la tanda de penaltis.