Titulares confirmados de Selección Colombia vs Ghana por los dieciseisavos del Mundial 2026

La Selección Colombia quiere hacer historia en el Mundial 2026. Después de haberse impuesto en el grupo K sobre Portugal, República Democrática del Congo y Uzbekistán, va por Ghana, en los dieciseisavos de final. Dicho encuentro está programado para este viernes 3 de julio, a las 8:30 de la noche (hora de nuestro país), en el estadio Kansas City.

A partir de ahora, no hay espacio para el error, ya que quien pierda se va. Razón por la que el entrenador, Néstor Lorenzo, eligió a quienes considera son los más apropiados para este duelo y no quiso sorprender ni tocar la base del equipo que le ha dado resultados. Y es que, al parecer, encontró a sus once de más confianza y 'peso' para estos retos.

Eso sí, cabe aclarar que, con relación al juego frente a los 'lusos', por la fecha 3 de la fase de grupos, salieron Santiago Arias y Deiver Machado, dándole paso y regresando a la titular para Daniel Muñoz y Johan Mojica. Mientras que Jhon Córdoba le ganó el pulso a Luis Javier Suárez, quien irá, nuevamente, al banco de suplentes.

Titulares de Selección Colombia vs Ghana, Mundial 2026, HOY

Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Janer Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta; Luis Díaz, James Rodríguez, Jhon Arias; y Jhon Córdoba. D.T.: Néstor Lorenzo.



Suplentes: David Ospina, Álvaro Montero, Santiago Arias, Yerry Mina, Willer Dita, Deiver Machado, Kevin Castaño, Richard Ríos, Jorge Carrascal, Juan Camilo Portilla, Juan Fernando Quintero, Jhon Córdoba, Juan Camilo 'Cucho' Hernández, Jaminton Campaz y Carlos Andrés Gómez.

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Así formará nuestra Selección Colombia de Mayores para enfrentar a 🇬🇭 en los 16vos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.#ConOrgulloColombiano🇨🇴 pic.twitter.com/ZTX6QwGHU0 — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) July 4, 2026

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¿A qué hora y dónde ver Colombia vs. Ghana?

Día: viernes 3 de julio.

Hora: 8:30 p.m. (hora de Colombia).

Estadio: Kansas City.

Jornada: dieciseisavos del final.

Transmisión: señal principal de Caracol Televisión, portal de Gol Caracol (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos) y aplicación de DITU (https://ditu.caracoltv.com/).

Resultados de la Selección Colombia en el Mundial 2026

Uzbekistán 1-3 Colombia

Colombia 1-0 RD Congo

Colombia 0-0 Portugal

Tabla de posiciones del grupo K del Mundial 2026

1. Colombia - 7 pts. (+3)

2. Portugal - 5 pts. (+5)

3. RD Congo - 4 pts. (+1)

4. Uzbekistán - 0 pts. (-9)

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Resultados de Ghana en el Mundial 2026

Ghana 1-0 Panamá

Inglaterra 0-0 Ghana

Croacia 2-1 Ghana

Tabla de posiciones del grupo L del Mundial 2026

1. Inglaterra - 7 pts. (+4)

2. Croacia - 6 pts. (0)

3. Ghana - 4 pts. (0)

4. Panamá - 0 pts. (-4)