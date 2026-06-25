Video muestra la alegría de la Selección Colombia, luego de la victoria sobre RD Congo en el Mundial

La Selección Colombia marcha invicta, hasta el momento, en el Mundial 2026: dos triunfos en dos salidas. Los dirigidos por Néstor Lorenzo se impusieron en el debut 3-1 sobre Uzbekistán, y luego en la segunda jornada del grupo K, salieron airosos contra la dura República Democrática del Congo, combinado al que vencieron por la mínima 1-0.

Luego de esta contienda frente a los 'leopardos', que fue el pasado martes, se conoció un video que muestra esa alegría del plantel 'tricolor' luego de haberse impuesto en el estadio Akron de la ciudad de Guadalajara; el encargado de evidenciar ese momento fue 'Mane' Díaz, el papá del 'crack' de la amarilla y del Bayern Múnich, Luis Díaz.

"Orgulloso de los muchachos. ¡Vamos por más!", esas fueron las palabras que acompañó el videoclip que acumula reproducciones y 'me gusta' en la cuenta personal de Instagram de 'Mane'.

Por supuesto que uno de los que aparece encabezando este corto es 'Lucho', quien sale muy sonriente junto a su padre. También salen en cámara Juan Fernando Quintero, quien tuvo un partidazo frente al elenco africano brindándole su fútbol exquisito a la 'tricolor' y que le puso el pase que terminó en el tanto de Daniel Muñoz, quien a su vez apareció en el video sonriendo.



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Ahora, el combinado colombiano se alista para su tercera prueba en la zona de grupos de la cita orbital en Estados Unidos, México y Canadá, enfrentando a la Portugal de Cristiano Ronaldo. Tanto 'cafeteros' como lusitanos llegan clasificados a la siguiente ronda, pero lo que está en juego es ese primer lugar del grupo K.

El duelo entre Colombia y Portugal está pactado para el sábado 27 de junio en el Hard Rock Stadium, de la ciudad de Miami, con un horario para nuestro país de las 6:30 de la tarde, y por supuesto, podrá ver este partidazo EN VIVO por la señal de Gol Caracol, en Ditu y en este portal.