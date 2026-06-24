Falcao García y sus elogios para Juan Fernando Quintero; "puro fútbol champagne"

La Selección Colombia derrotó 1-0 a República Democrática del Congo la noche del martes anterior, y con ese resultado, avanzó a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Uno de los jugadores destacados en este nuevo triunfo de la amarilla en la cita orbital de Estados Unidos, México y Canadá fue Juan Fernando Quintero.

El '20' ingresó al minuto 58 al campo de juego del estadio Akron, en Guadalajara, en lugar de James Rodríguez y le otorgó un fútbol más vistoso a la dinámica del combinado de nuestro país; 'Juanfer' con sus pases milimétricos, supo sortear la presión de los congoleños y abrir más espacios. La 'tricolor' bailó al ritmo que impuso el talentoso antioqueño.

Esas fueron precisamente las palabras de Falcao García en su análisis sobre el desempeño de Quintero Paniagua, en lo que fue la segunda salida de Colombia en la Copa del Mundo 2026. En medio de sus conceptos para la cadena 'Espn', al 'Tigre' se le escuchó decir: "Lo de 'Juanfer' es fútbol champagne. ¿Le gusta usted el champagne?".

Juan Fernando Quintero en el entrenamiento de la Selección Colombia. FCF.

A lo que Fernando Palomo, quien estaba narrando el compromiso de Colombia vs. RD Congo desde el estadio dijo: "Sí, bastante. Bueno, sí. Dejémoslo ahí".



Pero a continuación, el máximo anotador del combinado nacional agregó: "Eso es 'Juanfer' para el fútbol; Colombia baila el ritmo de 'Juanfer' Quintero".

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Precisamente, de una jugada suya, Daniel Muñoz logró vencer la resistencia del arquero del RD Congo, Lionel Mpasi, quien había sacado de todo a lo largo de la contienda en el estadio Akron.

El triunfo le permitió al combinado 'cafetero' llegar a seis puntos en el grupo K, por encima de Portugal, con cuatro enteros, y que será su próximo rival en la cita orbital en tierras norteamericanas. El primer lugar está en juego el sábado, en el Hard Rock Stadium, de la ciudad de Miami.

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"Es un equipo más parecido a nosotros en el sentido que sale a ser protagonista, a tener posesión de balón; va a ser un partido de dos equipos que intentan jugar muy bien al fútbol", esas fueron las palabras de Néstor Lorenzo, en rueda de prensa, cuando fue consultado precisamente por ese duelo frente a las 'quinas', de Cristiano Ronaldo.