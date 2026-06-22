Situación personal de 'Cucho' Hernández salió a relucir por ida de jugador belga del Mundial 2026

El delantero belga Jérémy Doku fue baja el domingo ante Irán en la segunda fecha del grupo G en el Mundial 2026, tal como lo anunció el sábado la selección belga. La noticia tuvo que ver con problemas de salud, pero en las últimas horas revelaron que se trataba del inminente nacimiento de su primer hijo. Esto ha causado revuelo en redes sociales y puso en el debate al jugador de la Selección Colombia, Juan Camilo 'Cucho' Hernández, quien fue papá 10 días antes de la cita orbital y todavía no conoce al bebé.

"Debido a una enfermedad, Jérémy Doku no formará parte del grupo para nuestro próximo partido ante Irán", indicaron los Diablos Rojos belgas en su cuenta de X. El extremo del Manchester City se mostró transparente contra Egipto (1-1), un resultado decepcionante para el combinado belga en un grupo a priori asequible.

El entrenador francés Rudi Garcia había asegurado a comienzos de semana que el estado de salud del delantero parecía mejorar, pero que seguía "molesto por este problema respiratorio", sin dar más detalles.

El jugador de 24 años ha causado polémica, ya que le gustaría regresar a Bélgica para estar con su esposa cuando dé a luz a su primer hijo, un acontecimiento que podría producirse entre un posible partido de octavos de final y uno de cuartos de final, según fuentes francesas. Lo cierto es que los belgas no marchan nada bien en el grupo G, puesto que se ubican terceros con dos unidades luego de igualar 0-0 con Irán.



'Cucho' Hernández, en la polémica

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Doku no es el único que presenta un caso similar en plena Copa del Mundo, según la cuenta 'Goles en Directo', un jugador de la Selección Colombia le ocurrió lo mismo. "Diré algo que mucha gente no sabe: Cucho Hernández fue papá el 1 de junio, 10 días antes del Mundial, y no ha podido conocer a su hijo", informaron.

Esto ha desatado una ola de comentarios a favor y en contra del delantero colombiano que fue figura en el tercer gol contra Uzbekistán, tras luchar la pelota hasta el final y asistir con un centro a Jaminton Campaz.

La noticia es que Jeremy Doku, de quien se decía que tenía una enfermedad respiratoria, ha dicho que deja la Copa del Mundo: va a ser papá en los próximos días y se fue para Inglaterra para estar con su esposa. La máxima figura de Bélgica se va en un momento complicado. No hay… pic.twitter.com/BxMDTVOdUp — Goles en Directo (@golesendir_) June 22, 2026