Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
CALENDARIO MUNDIAL
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
NÉSTOR LORENZO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Situación personal de 'Cucho' Hernández salió a relucir por ida de jugador belga del Mundial 2026

Situación personal de 'Cucho' Hernández salió a relucir por ida de jugador belga del Mundial 2026

Una de las figuras de Bélgica dejó el Mundial 2026 por el nacimiento de su hijo y abrió un debate que ahora tiene en el foco al colombiano Juan Camilo 'Cucho' Hernández.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 22 de jun, 2026
Comparta en:
'Cucho' Hernández, jugador de Selección Colombia.
'Cucho' Hernández, jugador de Selección Colombia.
AFP.

El delantero belga Jérémy Doku fue baja el domingo ante Irán en la segunda fecha del grupo G en el Mundial 2026, tal como lo anunció el sábado la selección belga. La noticia tuvo que ver con problemas de salud, pero en las últimas horas revelaron que se trataba del inminente nacimiento de su primer hijo. Esto ha causado revuelo en redes sociales y puso en el debate al jugador de la Selección Colombia, Juan Camilo 'Cucho' Hernández, quien fue papá 10 días antes de la cita orbital y todavía no conoce al bebé.

"Debido a una enfermedad, Jérémy Doku no formará parte del grupo para nuestro próximo partido ante Irán", indicaron los Diablos Rojos belgas en su cuenta de X. El extremo del Manchester City se mostró transparente contra Egipto (1-1), un resultado decepcionante para el combinado belga en un grupo a priori asequible.

Lionel Messi, figura de la Selección Argentina, festeja un gol en el Mundial 2026
Gol Caracol

¿Cómo quedó la tabla de máximos goleadores de los Mundiales, tras goles de Lionel Messi?

La Selección Argentina es la vigente campeona del Mundial.
Gol Caracol

Leyenda de Brasil ve a España, Francia y Argentina como favoritas en el Mundial 2026

Lionel Messi, capitán de la Selección Argentina, celebra uno de sus goles en el Mundial 2026
Gol Caracol

Lionel Messi, nuevo máximo goleador en la historia de los Mundiales, tras anotarle a Austria

El entrenador francés Rudi Garcia había asegurado a comienzos de semana que el estado de salud del delantero parecía mejorar, pero que seguía "molesto por este problema respiratorio", sin dar más detalles.

El jugador de 24 años ha causado polémica, ya que le gustaría regresar a Bélgica para estar con su esposa cuando dé a luz a su primer hijo, un acontecimiento que podría producirse entre un posible partido de octavos de final y uno de cuartos de final, según fuentes francesas. Lo cierto es que los belgas no marchan nada bien en el grupo G, puesto que se ubican terceros con dos unidades luego de igualar 0-0 con Irán.

'Cucho' Hernández, en la polémica

Publicidad

Doku no es el único que presenta un caso similar en plena Copa del Mundo, según la cuenta 'Goles en Directo', un jugador de la Selección Colombia le ocurrió lo mismo. "Diré algo que mucha gente no sabe: Cucho Hernández fue papá el 1 de junio, 10 días antes del Mundial, y no ha podido conocer a su hijo", informaron.

Esto ha desatado una ola de comentarios a favor y en contra del delantero colombiano que fue figura en el tercer gol contra Uzbekistán, tras luchar la pelota hasta el final y asistir con un centro a Jaminton Campaz.

Publicidad

La Selección Argentina es la vigente campeona del Mundial.
Gol Caracol

Leyenda de Brasil ve a España, Francia y Argentina como favoritas en el Mundial 2026

Lionel Messi, jugador de Argentina.
Gol Caracol

Vea el gol con el que Lionel Messi le quitó el récord a Miroslav Klose en los Mundiales

Lionel Messi, jugador de Argentina.
Gol Caracol

Lionel Messi y el increíble penalti que erró en Argentina vs. Austria, en el Mundial 2026

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Selección Bélgica

Selección Colombia

Cucho Hernández

Mundial 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad