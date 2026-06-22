¿Cómo quedó la tabla de máximos goleadores de los Mundiales, tras gol de Lionel Messi?

Se terminan los calificativos para describir lo que Lionel Messi ha hecho a lo largo de su carrera como futbolista. Cuando se creía que ya lo había hecho todo, este lunes 22 de junio volvió a escribir su nombre en letras mayúsculas, siendo protagonista de otra página dorada de este deporte. Y es que se convirtió en el máximo goleador en la historia de los Mundiales.

A la cita orbital del 2026, con sede en Estados Unidos, México y Canadá, llegó con 13 tantos en su cuenta. Recordemos que 'la Pulga' completó esta cifra, tras haber marcado uno (1) en Alemania 2006, cuatro (4) en Brasil 2014, uno (1) en Rusia 2018 y siete (7) en Qatar 2022. Cabe aclarar que Sudáfrica 2010 fue el único torneo en el que no pudo reportarse, yéndose en blanco.

No obstante, Lionel Messi se reivindicó este año. En el triunfo 3-0 sobre Argelia, por la fecha 1, se despachó con un triplete, convirtiéndose en la figura. De esa manera, completó 16 anotaciones, igualando a Miroslav Klose, que había cerrado su carrera con esa cifra. Razón por la que, al inflar las redes frente a Austria, el argentino se subió a lo más alto de este ranking, con 17 goles.

Lionel Messi, jugador de Argentina. AFP.

Máximos goleadores en la historia de los Mundiales

1. Lionel Messi (Argentina) - 17 goles (Mundiales 2006, 2010, 2014, 2018 y 2022)

2. Miroslav Klose (Alemania) - 16 goles (Mundiales 2002, 2006, 2010 y 2014).

3. Ronaldo Nazário (Brasil) - 15 goles (Mundiales 1994, 1998, 2002 y 2006).

4. Gerd Müller (Alemania) - 14 goles (Mundiales 1970 y 1974).

5. Kylian Mbappé (Francia) - 14 goles (Mundiales 2018, 2022 y 2026).

6. Just Fontaine (Francia) - 13 goles (Mundial 1958).

7. Pelé (Brasil) - 12 goles (Mundiales 1958, 1962, 1966 y 1970).

8. Jürgen Klinsmann (Alemania) - 11 goles (Mundiales 1990, 1994 y 1998).

9. Sándor Kocsis (Hungría) - 11 goles (Mundial 1954).

