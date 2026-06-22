Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
CALENDARIO MUNDIAL
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
NÉSTOR LORENZO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / ¿Cómo quedó la tabla de máximos goleadores de los Mundiales, tras gol de Lionel Messi?

¿Cómo quedó la tabla de máximos goleadores de los Mundiales, tras gol de Lionel Messi?

Lionel Messi nunca olvidará el partido entre Argentina y Austria, por la fecha 2 de la fase de grupos del Mundial 2026, ya que impuso un nuevo récord para la historia.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 22 de jun, 2026
Comparta en:
Lionel Messi, figura de la Selección Argentina, festeja un gol en el Mundial 2026
Lionel Messi, figura de la Selección Argentina, festeja un gol en el Mundial 2026
AFP

Se terminan los calificativos para describir lo que Lionel Messi ha hecho a lo largo de su carrera como futbolista. Cuando se creía que ya lo había hecho todo, este lunes 22 de junio volvió a escribir su nombre en letras mayúsculas, siendo protagonista de otra página dorada de este deporte. Y es que se convirtió en el máximo goleador en la historia de los Mundiales.

Lionel Messi, jugador de Argentina.
Gol Caracol

Lionel Messi y el increíble penalti que erró en Argentina vs. Austria, en el Mundial 2026

A la cita orbital del 2026, con sede en Estados Unidos, México y Canadá, llegó con 13 tantos en su cuenta. Recordemos que 'la Pulga' completó esta cifra, tras haber marcado uno (1) en Alemania 2006, cuatro (4) en Brasil 2014, uno (1) en Rusia 2018 y siete (7) en Qatar 2022. Cabe aclarar que Sudáfrica 2010 fue el único torneo en el que no pudo reportarse, yéndose en blanco.

No obstante, Lionel Messi se reivindicó este año. En el triunfo 3-0 sobre Argelia, por la fecha 1, se despachó con un triplete, convirtiéndose en la figura. De esa manera, completó 16 anotaciones, igualando a Miroslav Klose, que había cerrado su carrera con esa cifra. Razón por la que, al inflar las redes frente a Austria, el argentino se subió a lo más alto de este ranking, con 17 goles.

Lionel Messi, jugador de Argentina.
Lionel Messi, jugador de Argentina.
AFP.

Máximos goleadores en la historia de los Mundiales

1. Lionel Messi (Argentina) - 17 goles (Mundiales 2006, 2010, 2014, 2018 y 2022)
2. Miroslav Klose (Alemania) - 16 goles (Mundiales 2002, 2006, 2010 y 2014).
3. Ronaldo Nazário (Brasil) - 15 goles (Mundiales 1994, 1998, 2002 y 2006).
4. Gerd Müller (Alemania) - 14 goles (Mundiales 1970 y 1974).
5. Kylian Mbappé (Francia) - 14 goles (Mundiales 2018, 2022 y 2026).
6. Just Fontaine (Francia) - 13 goles (Mundial 1958).
7. Pelé (Brasil) - 12 goles (Mundiales 1958, 1962, 1966 y 1970).
8. Jürgen Klinsmann (Alemania) - 11 goles (Mundiales 1990, 1994 y 1998).
9. Sándor Kocsis (Hungría) - 11 goles (Mundial 1954).

Acción de juego entre Argentina y Austria por el Mundial 2026.
EN VIVO
Gol Caracol

🔴Argentina vs. Austria, EN VIVO HOY: siga el minuto a minuto del partido del Mundial 2026

Lionel Messi, capitán de la Selección Argentina, celebra uno de sus goles en el Mundial 2026
Gol Caracol

Lionel Messi, nuevo máximo goleador en la historia de los Mundiales, tras anotarle a Austria

Lionel Messi, jugador de Argentina.
Gol Caracol

Vea el gol con el que Lionel Messi le quitó el récord a Miroslav Klose en los Mundiales

Publicidad

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Mundial 2026

Selección de Austria

Selección Argentina

Lionel Messi

Publicidad

Publicidad

Publicidad