Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
CALENDARIO MUNDIAL
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
NÉSTOR LORENZO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Leyenda de Brasil ve a España, Francia y Argentina como favoritas en el Mundial 2026

Leyenda de Brasil ve a España, Francia y Argentina como favoritas en el Mundial 2026

El Mundial 2026 ya está en marcha y uno de los mejores jugadores de la historia de Brasil dejó en claro cuáles son sus selecciones favoritas para quedarse con el título.

Por: EFE
Actualizado: 22 de jun, 2026
Comparta en:
La Selección Argentina es la vigente campeona del Mundial.
La Selección Argentina es la vigente campeona del Mundial.
Foto tomada del X de @Argentina

Romário, campeón del mundo con Brasil en 1994, afirmó este lunes que ve a España, Francia y Argentina por encima del resto de equipos en el Mundial 2026, por lo que se ha visto en el campo en el inicio del torneo.

El 'Baixinho', que habló en un programa en directo organizado por Ronaldo Nazário en Tiktok, admitió que esos tres equipos "están mejor técnicamente" y están más compenetrados, porque "juegan más tiempo juntos".

Lionel Messi, jugador de Argentina.
Gol Caracol

Lionel Messi y el increíble penalti que erró en Argentina vs. Austria, en el Mundial 2026

Jugadores de la RD Congo en el duelo contra Portugal en el Mundial 2026.
Gol Caracol

El reconocido e inseparable hincha de la Selección RD Congo, que verá en vivo juego con Colombia

Colombia y RD Congo se enfrentan en la segunda jornada del Mundial 2026.
Selección Colombia

Colombia vs. RD Congo: hora y dónde ver EN VIVO por TV y ONLINE el partido del Mundial 2026

"Me gustó ver a España. La del primer partido fue muy lenta, pero ayer (por el España-Arabia Saudí) se soltaron, jugaron un fútbol muy bonito. Incluso son mejores que la seleccion brasileña", admitió el exjugador del FC Barcelona.

Sobre Francia destacó que en el primer partido supio "pisar el acelerador" y en relación a Argentina, subrayó que sabe jugar al servicio de Messi.

No obstante, Romário advirtió que Brasil tiene "tradición" y una camiseta que los rivales respetan, por lo que en su opinión puede convertirse en un "hombre del saco" para sus adversarios.

Nico Schlotterbeck no podrá jugar el resto del Mundial 2026.
Gol Caracol

Malas noticias en Alemania; una dura lesión sacó a Nico Schlotterbeck del Mundial 2026

Harry Kane, delantero de la Selección Inglaterra.
Gol Caracol

Brujería en contra de Harry Kane en Mundial 2026; así es la historia antes de Inglaterra vs. Ghana

James Rodríguez y Luis Díaz, jugadores de la Selección Colombia.
Selección Colombia

La Selección Colombia y las visitas que conmovieron a James Rodríguez, Luis Díaz y compañía

Publicidad

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Selección Brasil

Selección España

Selección Francia

Selección Argentina

Publicidad

Publicidad

Publicidad