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Gol Caracol  / Ciclismo  / Tour de Francia 2026, EN VIVO; a qué hora y dónde ver, por TV y ONLINE, la etapa 1

Tour de Francia 2026, EN VIVO; a qué hora y dónde ver, por TV y ONLINE, la etapa 1

Este sábado 4 de julio, la primera jornada del Tour de Francia 2026 será una contrarreloj por equipos de 19 kilómetros por las calles de Barcelona ¡Agéndese y no se la pierda!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 3 de jul, 2026
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Tour de Francia 2026 - Etapa 1.
Tour de Francia 2026 - Etapa 1.
AFP.

El Tour de Francia de 2026 comenzará de una forma totalmente inédita: una contrarreloj por equipos en la que cada corredor será evaluado con su crono individual que se disputará en las calles de Barcelona y que tendrá su final en la cota de Montjuic.

Los 19,6 kilómetros de la etapa están divididos en dos partes totalmente diferentes. Una primera, un circuito técnico en las anchas calles de la Ciudad Condal, un recorrido monumental por la ciudad antes de afrontar la escarpada parte final.

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A ellos se suma un sistema novedoso de cronometraje testado en la París-Niza de 2023, en el que cada ciclista recibirá el tiempo con el que atraviese la meta y no el del equipo.

De esta forma, las formaciones tendrán que elegir entre proteger a sus líderes o dejar rienda suelta a sus especialistas en la lucha contra el crono. "Es la pura filosofía del ciclismo, un deporte individual que se corre en equipo", resume el patrón del Tour, Christian Prudhomme.

Tras tomar la salida en el Forum, los equipos se lanzarán por las amplias avenidas en largas rectas en las que la velocidad será la nota dominante.

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A falta de poco más de cuatro kilómetros el paisaje cambiará de forma radical y se adentrarán en las escarpadas rutas que suben a Montjuic.

Primero subirán 1,1 kilómetros con una pendiente media del 5,1 % y, tras un ligero descenso de casi dos kilómetros, la pendiente definitiva de 800 metros al 7 % en cuyo final está situada la meta junto al Estadio Olímpico.

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De este ejercicio inédito saldrá el primer maillot amarillo de la edición, pero también las primeras diferencias entre los favoritos para la victoria final, lo que otorga un doble interés a la etapa.

El Caja Rural, invitado por la organización y debutante en la competición, será el primero en lanzarse al recorrido y el UAE del defensor del título, el esloveno Tadej Pogacar, el último en hacerlo.

Perfil y altimetría de la etapa 1 del Tour de Francia 2026

Perfil y altimetría de la etapa 1 del Tour de Francia 2026.
Perfil y altimetría de la etapa 1 del Tour de Francia 2026.
Procycling Stats.

Hora y dónde ver la etapa 1 del Tour de Francia 2026

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Fecha: sábado 4 de julio.

Hora: 10:00 a.m. (hora Colombia).

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Transmisión: Caracol Televisión, Caracol Sports y Ditu.

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