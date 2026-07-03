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Gol Caracol  / Canadá vs. Marruecos, EN VIVO; hora y dónde ver por TV el juego de los octavos de final del Mundial

Canadá vs. Marruecos, EN VIVO; hora y dónde ver por TV el juego de los octavos de final del Mundial

Este sábado, Canadá, una de las anfitrionas en el Mundial 2026, buscará seguir haciendo historia frente a un combinado de Marruecos, que parte como favorito en este partido. ¡Agéndese!

Por: EFE
Actualizado: 3 de jul, 2026
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Marruecos y Canadá juegan por un cupo a los cuartos de final del Mundial 2026.
Marruecos y Canadá juegan por un cupo a los cuartos de final del Mundial 2026.
Foto: AFP

En el Mundial de Catar 2022, Marruecos doblegó a Canadá en la fase de grupos, antes de extender su viaje hasta unas históricas semifinales. Este sábado, estas dos selecciones vuelven a verse las caras en la Copa del Mundo, esta vez en el NRG Stadium de Houston, con una plaza en los cuartos de final en juego.

En Catar, Marruecos ganó por 2-1 a Canadá en la última jornada de la fase de grupos para blindar el pase de ronda como primero. Los canadienses fueron eliminados del torneo con tres derrotas de tres. Solo han pasado tres años y medio desde ese partido, pero desde entonces el panorama ha cambiado radicalmente.

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¿Cómo llega Canadá al encuentro?

Canadá, con Jesse Marsch al frente, hizo historia en 2024 al alcanzar las semifinales en su primera participación en la Copa América, hasta asustar a la Argentina de Leo Messi. La selección canadiense ha tenido un crecimiento vertical y ya no es solo Alphonso Davies, lateral del Bayern Múnich, sino un equipo que cuenta con buena experiencia internacional y coraje para atreverse.

Selló el billete para los octavos con una sufrida victoria por 1-0 contra Sudáfrica lograda en el 92 con un gol de Stephen Eustaquio y este sábado en Houston el listón estará aún más alto. Porque si Canadá ha crecido, Marruecos se ha asentado como una de las potencias emergentes del fútbol mundial.

Canadá está en octavos de final del Mundial 2026.
Canadá está en octavos de final del Mundial 2026.
Foto: AFP

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Así llega la Selección de Marruecos al encuentro

Tras la semifinal de Catar, Marruecos se proclamó campeón de la Copa de África de este año después de la sanción a Senegal, que había ganado la final en el campo. Ese título refleja solo parcialmente el movimiento futbolístico de Marruecos, que sigue produciendo a jugadores que brillan en las mejores ligas europeas.

Marruecos eliminó a Países Bajos en dieciseisavos de final del Mundial 2026
Selección de Marruecos 2026
AFP

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El último fue Saibari, delantero que acaba de fichar por el Bayern Múnich tras ganar la Eredivisie con el PSV Eindhoven. El ganador del partido de octavo de final entre Marruecos y Canadá será rival del vencedor del juego entre Francia y Paraguay, que buscará otro milagro tras eliminar a Alemania en los dieciseisavos.

Canadá vs. Marruecos, EN VIVO; hora y dónde ver por TV el partido del Mundial 2026

Marruecos vs. Canadá
Marruecos vs. Canadá se enfrentan en el Mundial 2026
AFP

Fecha: sábado 4 de julio.
Jornada: octavos de final.
Hora: 12:00 p.m., en Colombia.
Estadio: NRG Stadium (Houston Stadium), Houston, Estados Unidos.
TV: DGO, DSports.
ONLINE: www.golcaracol.com

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