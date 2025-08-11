Susto en el Masters 1.000 de Cincinnati: jugador se retiró, tras desmayarse en pleno partido

El tenista francés Arthur Rinderknech, número 70 del ranking ATP, se retiró este lunes del Masters 1.000 de Cincinnati, poco después de desplomarse por el calor durante su partido de dieciseisavos de final contra el canadiense Felix Auger-Aliassime.

Rinderknech se encontraba un set abajo y 2-2 en la segunda manga cuando se desplomó durante un saque de su rival. El partido había comenzado poco después de las 11.00 horas (15.00 GMT), y ya se habían disputado dos horas bajo un intenso calor, con temperaturas superiores a 30 grados centígrados.

😲 Arthur Rinderknech collapsed mid-match due to the heat in Cincinnati.



Imágenes de televisión mostraron al francés tumbado boca arriba al fondo de la pista, en una estrecha zona en la que hacía sombra, y con la toalla sobre la cabeza, mientras respiraba con dificultad.

Aunque Rinderknech siguió jugando unos minutos, se retiró tras perder los dos juegos siguientes.