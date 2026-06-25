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Gol Caracol  / Turquía dio la sorpresa y, con gol al último minuto, venció 2-3 a Estados Unidos en el Mundial 2026

Turquía dio la sorpresa y, con gol al último minuto, venció 2-3 a Estados Unidos en el Mundial 2026

El cuadro turco se despidió con la frente en alto del certamen mundialista y, ganándole al anfitrión, cerró el grupo D con tres unidades. Por su parte, Estados Unidos perdió el invicto.

Por: EFE
Actualizado: 25 de jun, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Acción de juego en el duelo entre Estados Unidos vs. Turquía, por el Mundial 2026.
Acción de juego en el duelo entre Estados Unidos vs. Turquía, por el Mundial 2026.
Foto: AFP.

Estados Unidos, que jugará ante Bosnia-Herzegovina en dieciseisavos del Mundial 2026 el miércoles, perdió 3-2 ante la eliminada Turquía este jueves en el cierre del Grupo D, en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

El coanfitrión terminó líder de la llave con seis puntos, seguido de Australia con cuatro tras empatar sin goles ante Paraguay, también con cuatro, que deberá esperar para saber si pasa a la segunda ronda como uno de los ocho mejores terceros.

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Con un país cada vez más volcado por su positiva aventura en el Mundial, el US Team del argentino Mauricio Pochettino no se dejó nada en la reserva y fue a por la victoria ante una Turquía que consiguió despedirse con buen sabor de boca tras una Copa del Mundo fallida.

Gol de Turquía vs Estados Unidos
Gol de Turquía vs Estados Unidos
AFP

Abrió el marcador para los locales Auston Trusty, al rematar casi sin ángulo tras un córner (6') e igualó la estrella otomana Arda Güler, certero en una incursión en el área (10').

Turquía se puso por delante gracias a Baris Yilmaz (31') pero Estados Unidos replicó con una volea desde la frontal de Sebastian Berhalter (49').

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En el último suspiro (90+8') Kaan Ayhan cazó un rechace para dar la victoria a Turquía.

Antes, Estados Unidos había tenido ocasiones para sumar su tercera victoria.

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Especialmente cuando saltó al campo a la hora de juego el ídolo local Christian Pulisic, que no jugaba desde el descanso del partido inaugural, la victoria 4-1 ante Paraguay, por un golpe sufrido en un entrenamiento unos días antes.

Su impacto fue inmediato y rozó el 3-2 con un remate que se topó con el larguero (64') y un zarpazo desde fuera del área que rozó el palo (76').

Finalmente Turquía se llevó una victoria amarga al despedirse del torneo a las primeras de cambio.

Gol de Sebastian Berhalter con Estados Unidos
Gol de Sebastian Berhalter con Estados Unidos
AFP

- Alineaciones

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Turquía: Ugurcan Cakir - Zeki Celik (cap) (Caglar Söyüncü 84), Ozan Kabak, Abdulkerim Bardakci - Oguz Aydin (Mert Muldur 90+2), Salih Özcan, Evren Eren Elmali - Orkun Kökcü (Kaan Ayhan 88), Arda Guler, Kenan Yildiz (Can Uzun 84), Baris Alper Yilmaz (Irfan Kahveci 90+2).

DT: Vincenzo Montella.

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Estados Unidos: Matt Turner - Joseph Scally (Alexander Freeman 77), Auston Trusty, Miles Robinson, Mark McKenzie - Sebastian Berhalter - Giovanni Reyna (Sergiño Dest 76) - Weston McKennie (cap) (Malik Tillman 86), Brenden Aaronson (Alex Zendejas 77), Ricardo Pepi, Tim Weah (Christian Pulisic 58).

DT: Mauricio Pochettino.

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