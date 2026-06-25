Así son los exclusivos 'guayos de oro' que estrenará Cristiano Ronaldo frente a Colombia

Cristiano Ronaldo no solo acaparará todas las miradas en el partido entre Portugal y Colombia, por la tercera fecha del Grupo K del Mundial 2026. El astro portugués también llamará la atención por los exclusivos guayos que estrenará para este compromiso, un diseño de lujo creado especialmente para el 'bicho'.

Esto se debe al reciente récord que logró frente a Uzbekistán, se trata de ser el primer jugador en la historia del fútbol en marcar en seis copas del mundo diferentes, y la marca que lo patrocina, no perdió la oportunidad de hacerle un gran homenaje a tremendo logro.

"2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026. Seis participaciones en el mayor escenario del fútbol. Un gol en cada una. Celebra el histórico logro de CR7 con estos tacos de edición especial. Llenos de nostalgia goleadora, estos Superfly 1 renovados conservan el mismo look del modelo original, pero con la tecnología y los materiales necesarios para el fútbol moderno. Color: estrella de oro metálico", se leyó en la descripción de la marca Nike, sobre dicho modelo para Cristiano Ronaldo.

Todo el modelo tiene el color dorado característico del botín, además, un color que sin duda lo hará resaltar entre todos los demás futbolistas en el campo. El dorado aumenta en la parte de atrás, con un tono más metalizado, acompañado por el logotipo 'CR7' situado en la zona del talón para vincular directamente la bota con el delantero luso.



En la parte de adentro, tiene la palabra 'GOAT' en la plantilla, acompañada de la firma de Cristiano Ronaldo, haciendo más alusivo su diseño especial.

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20 years in the making @Cristiano.



Gold Mercurial Superfly RGN, dropping June 24. pic.twitter.com/drY4En5VCs — Nike Football (@nikefootball) June 23, 2026

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¿Cuánto valen los guayos de Cristiano Ronaldo en Colombia?

El anuncio de 'Nike' en sus redes sociales rápidamente tuvo miles de visualizaciones en todo el mundo, y así mismo las ventas a nivel global tuvieron un récord pese a su precio. La reconocida marca estadounidense fijó el precio de este exclusivo modelo en 300 dólares, una cifra que equivale aproximadamente a 1.034.200 pesos colombianos.

Cristiano Ronaldo mientras tanto espera seguir marcando en la Copa del Mundo, con su doblete ante Uzbekistán llegó a 975 dianas en toda su carrera y su décimo tanto en los mundiales, reafirmando ser uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, y espera seguir haciendo historia ahora en su próximo encuentro frente a la 'tricolor' que será el próximo sábado 27 de junio en el estadio de Miami, a las 6:00 p.m. (hora de Colombia).