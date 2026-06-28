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Gol Caracol  / Uruguay y otro dolor, tras quedar fuera del Mundial; se confirmó la grave lesión de Manuel Ugarte

Uruguay y otro dolor, tras quedar fuera del Mundial; se confirmó la grave lesión de Manuel Ugarte

En el último partido de la fase de grupos, Manuel Ugarte tuvo que ser sustituido en Uruguay por una fuerte lesión que presento y que lo dejará por fuera de las canchas por un tiempo considerable.

Por: EFE
Actualizado: 28 de jun, 2026
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Manuel Ugarte salió en camilla en Uruguay vs. España.
Manuel Ugarte salió en camilla en Uruguay vs. España.
AFP.

El centrocampista uruguayo Manuel Ugarte se rompió los ligamentos cruzados de la rodilla izquierda durante el partido contra España, el viernes en Guadalajara, que marcó la eliminación de la Celeste del Mundial.

Ugarte, jugador del Manchester United fue sustituido en la primera parte del partido que perdió Uruguay por 0-1 en la última jornada del Grupo H.

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La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) anunció este domingo en un comunicado la peor de las presunciones que se tenían para la lesión del centrocampista de 25 años.

Agregó la entidad que que se encuentra trabajando en conjunto con Manchester United para evaluar los próximos pasos con el jugador.

Ugarte se lesionó en el tramo final del primer tiempo del encuentro jugado en el estadio Akron de Guadalajara, y fue retirado en camilla de la cancha.

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Urgarte, titular habitual, había jugado 72 minutos en el partido de debut que terminó empatado 1-1 con Arabia Saudí, 70 en el 2-2 con Cabo Verde y 45 en la derrota por 0-1 ante la Roja.

Con apenas dos puntos acumulados sobre nueve posibles, la Celeste se quedó afuera de la Copa del Mundo y se convirtió en una de las grandes decepciones del torneo.

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Además de Ugarte, el último juego de Uruguay dejó dos lesionados en España: Yeremy Pino y Nico Williams.

Pino fue sometido a pruebas radiológicas este sábado que detectaron un "esguince acromioclavicular".

Williams sufre una lesión muscular en el aductor de la pierna derecha.

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