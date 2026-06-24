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Gol Caracol  / Vea el gol de Hassan Al Haydos en Bosnia Herzegovina vs. Catar, en el Mundial 2026

Vea el gol de Hassan Al Haydos en Bosnia Herzegovina vs. Catar, en el Mundial 2026

Catar encontró el descuento en el duelo frente a Bosnia Herzegovina con anotación de Hassan Al Haydos sobre el final de la primera parte. ¡Acá el VIDEO!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 24 de jun, 2026
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Hassan Al Haydos, jugador de Catar.
Hassan Al Haydos, jugador de Catar.
afp.

En el Lumen Field, en Seattle, Catar abrió su cuenta en el marcador contra Bosnia Herzegovina con gol de Hassan Al Haydos, en los últimos minutos de la primera parte.

Al 43', los árabes cruzaron una pelota al segundo palo, Edmilson Junior apareció y la dejó servida en el área para que Al Haydos definiera a placer.

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