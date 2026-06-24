Vea el gol de Hassan Al Haydos en Bosnia Herzegovina vs. Catar, en el Mundial 2026

En el Lumen Field, en Seattle, Catar abrió su cuenta en el marcador contra Bosnia Herzegovina con gol de Hassan Al Haydos, en los últimos minutos de la primera parte.
Al 43', los árabes cruzaron una pelota al segundo palo, Edmilson Junior apareció y la dejó servida en el área para que Al Haydos definiera a placer.
Vea el gol Hassan Al Haydos:
¡DESCONTÓ CATAR! 🇶🇦⚽— DSPORTS (@DSports) June 24, 2026
Al-Haydos la empujó debajo del arco y puso el 2-1 frente a Bosnia. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/YCWcfKmK5h
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