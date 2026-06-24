La Selección Colombia jugará de local en Miami; así lo reconoce figura de Portugal

La segunda jornada de la fase de grupos del Mundial 2026 culminó con una ajustada victoria de la Selección Colombia 1-0 sobre RD Congo. El grupo K tendrá una última fecha vibrante con el duelo entre la 'tricolor' y Portugal, el cual definirá quien será el líder. Las emociones se palpitan desde ya y los aficionados 'cafeteros' han demostrado ser una de las hinchas más fieles con su masiva presencia en los juegos frente a Uzbekistán y los africanos. Esto no ha pasado desapercibido en el combinado 'luso' y una de sus figuras sorprendió con sus declaraciones.

Se trata de Bruno Fernandes, volante del Manchester United, quien se reportó con una asistencia en la goleada 5-0 sobre los uzbekos. "Esto es el mundial. Vivir esto es una una cuestión única para nosotros y creo que viene gente de todo de todo el mundo, obviamente, pero como he dicho antes, sabemos que Cristiano atrae mucha gente sudamericana que le quiere mucho y para nosotros, obviamente, cuando están con nosotros muy bien; y creo que contra Colombia, probablemente, podremos tener más colombianos que gente que quiere que Portugal gane, pero no pasa nada. Es el fútbol. Vamos a tener partidos que van a tener más gente por nosotros y otros no, pero eso es parte del fútbol", fueron las palabras del talentoso jugador.

Portugal afrontará este juego con la misión de ganar y quedarse con la punta del grupo, mismo objetivo de Colombia, a la que con un empate le basta para conseguir ese objetivo.

Cristiano Ronaldo en Portugal vs. Uzbekistán. afp.

Así fue la victoria de Portugal sobre Uzbekistán

Portugal dejó atrás las dudas del debut ante RD Congo y consiguió una contundente victoria 5-0 sobre Uzbekistán en el Mundial 2026. Cristiano Ronaldo fue la gran figura del partido al marcar dos goles y convertirse en el primer futbolista en anotar en seis Copas del Mundo.



El delantero abrió el marcador a los seis minutos tras una asistencia de João Cancelo. Luego, Nuno Mendes amplió la diferencia con un tiro libre en el que Cristiano participó como distracción. Antes del descanso, 'El Bicho' apareció para marcar el tercer tanto luego de una buena asistencia de Bruno Fernandes.

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En la segunda parte, Portugal mantuvo el dominio y aumentó la ventaja con un gol en contra del arquero Nematov tras una jugada de pelota quieta. Rafael Leão cerró la goleada con una gran definición para el 5-0 definitivo.