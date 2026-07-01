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Gol Caracol  / Ciclismo  / Tadej Pogacar y una nómina de lujo del UAE Team Emirates para ganar el Tour de Francia

Tadej Pogacar y una nómina de lujo del UAE Team Emirates para ganar el Tour de Francia

El ciclista esloveno Tadej Pogacar estará muy bien acompañado en el Tour de Francia 2026 para luchar mano a mano con el danés Jonas Vingegaard.

Por: EFE
Actualizado: 1 de jul, 2026
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Tadej Pogacar, ciclista esloveno.
Tadej Pogacar, ciclista esloveno.
Getty Images.

El esloveno Tadej Pogacar (UAE) estará rodeado por un equipo "fantástico", que en esta ocasión no tendrá corredores españoles, para intentar el asalto a su quinto título en el Tour de Francia a partir del próximo sábado en Barcelona (España).

Pogacar tratará de poner su nombre en el 'club de los 5 Tour' junto a los de Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault y Miguel Indurain en una 113ª edición que finaliza en París el 26 de julio.

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El ciclista esloveno será el líder de un equipo que completan el mexicano Isaac del Toro, Felix Großschartner, Brandon McNulty, Nils Politt, Florian Vermeersch, Tim Wellens y Adam Yates.

El doble campeón del mundo, reciente vencedor de las Vueltas a Romandía y Suiza, se muestra conforme con el equipo que le ayudará a hacerse un hueco en la historia de la 'grande boucle'.

Un desafío histórico

"El Tour de Francia siempre es el mayor desafío de la temporada y también la carrera que más nos motiva. Cada año, llegas a la línea de salida sabiendo que cualquier cosa puede pasar en tres semanas, y eso es lo que lo hace tan especial. Nos hemos preparado muy bien como equipo, todos hemos trabajado muchísimo y ahora estamos ilusionados por empezar por fin en Barcelona", ha comentado la estrella de Klanec en declaraciones difundidas por su escuadra.

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Para Pogacar, la experiencia del bloque emiratí será importante en la lucha por el objetivo del quinto Tour. "Me siento bien, tengo muchas ganas de competir y sé que contaré con un fantástico grupo de compañeros y personal a mi alrededor. Tenemos mucha confianza los unos en los otros y hemos acumulado mucha experiencia juntos a lo largo de los años", señala.

No obstante, el también ganador de un Giro de Italia (2024) admite que los rivales y las etapas a lo largo de tres semanas pueden complicar los planes: "Habrá rivales fuertes, etapas difíciles y muchos otros momentos impredecibles, pero estamos preparados para darlo todo".

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La experiencia se desborda en el UAE. Para Nils Politt y Adam Yates, esta edición marcará su décima participación en el Tour de Francia, mientras que Tim Wellens, Brandon McNulty y Felix Großschartner tienen un historial de éxitos ayudando a Pogačar a conseguir títulos en Grandes Vueltas.

Después de haber destacado en las clásicas, Vermeersch refuerza la plantilla, y en la montaña, Isaac del Toro estará listo para brillar.

Del Toro debuta tras su victoria en el Tour de Auvernia

El joven mexicano está listo para debutar en el Tour de Francia, tras haber conquistado recientemente el Tour Auvernia-Ródano-Alpes con gran facilidad. Antes de ganar dos etapas y la clasificación general en la carrera anteriormente conocida como Critérium du Dauphiné, el ciclista de 22 años también se impuso en la clasificación general del UAE Tour y la Tirreno-Adriático.

Con este historial, por no mencionar su segundo puesto en el Giro de Italia de 2025, que lideró durante varias jornadas, Del Toro puede comenzar su primer Tour con la confianza de estar a la altura de las circunstancias.

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A la espera del duelo Pogacar-Vingegaard

En cuanto a Pogačar, desde su victoria en el Tour de Francia en su debut en 2020, el ciclista de 27 años nunca ha quedado fuera del podio. Con cuatro títulos en su haber (2020, 2021, 2024 y 2025), el esloveno ha protagonizado una rivalidad histórica con Jonas Vingegaard, del equipo Visma-Lease a Bike, único ciclista que le ha arrebatado el amarillo en las ediciones de 2022 y 2023.

La regularidad con la que ambos han ocupado el primer y segundo puesto del podio en los últimos cinco años no tiene precedentes.

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En ese tiempo, Pogačar ha elevado su cuenta de victorias de etapa en el Tour de Francia a 21, sumando cuatro más sólo en la edición del año pasado.

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