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Gol Caracol  / Harry Kane ya 'palpita' el duelo frente a México; "qué partido tan extraordinario nos espera"

Harry Kane ya 'palpita' el duelo frente a México; "qué partido tan extraordinario nos espera"

El goleador se refirió al duelo entre Inglaterra y México por los octavos de final del Mundial, y aseguró que será uno de los partidos más esperados de esta fase del certamen.

Por: EFE
Actualizado: 1 de jul, 2026
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Harry Kane, delantero inglés, debutó con dos goles en el Mundial 2026
Harry Kane, delantero inglés, debutó con dos goles en el Mundial 2026
AFP

Harry Kane, capitán y máximo goleador histórico de la selección inglesa y el hombre que con un doblete logró este miércoles que su equipo superase a República Democrática del Congo para verse con México en octavos, destacó el "partido extraordinario" en el Estadio Azteca el 5 de julio.

"Lo primero es disfrutar de esto. A veces, cuando representas a una de las grandes selecciones, es fácil dejar pasar estos momentos. Pero seas quien seas, hay que disfrutar de superar una eliminatoria", dijo Kane en zona mixta tras una trabajada victoria por 2-1 de "Los tres leones', con su segundo tanto llegando en el minuto 85.

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"Toca disfrutar el momento, regresar, recuperar fuerzas y pensar en el siguiente partido, que será aún más difícil: contra México. En México, qué partido tan extraordinario nos espera. Obviamente, pronto cambiaremos el chip para centrarnos en eso, pero por ahora, simplemente disfrutemos de estos instantes", añadió.

El capitán inglés, al que ya solo le restan siete internacionalidades más para igualar el récord del histórico portero Peter Shilton, calificó de increíble el encuentro de hoy en Atlanta, donde los congoleños se adelantaron a los siete minutos por mediación de Cipenga.

Harry Kane festejando anotación con Inglaterra, en el Mundial 2026.
Harry Kane festejando anotación con Inglaterra, en el Mundial 2026.
Foto. AFP.

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Kane igualó de cabeza en el 75 y a cinco del final logró el triunfo inglés con un zapatazo desde la frontal, sumando su quinto gol en este torneo, lo que lo iguala en segunda posición de máximos artilleros del Mundial con el noruego Erling Haaland y lo sitúa a un tanto del liderato que comparten Leo Messi y Kylian Mbappé.

"Lograr una remontada como la que conseguimos es algo sumamente gratificante; me siento orgulloso del grupo, orgulloso de los chicos. Fue un partido duro y, en lo personal, vestir la camiseta de Inglaterra es una de las cosas que más me gustan y marcar un par de goles para ayudar al equipo a sellar la victoria es, sin duda, una sensación mágica", concluyó.

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