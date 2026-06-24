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Gol Caracol  / Vea el gol de Kerim Alajbegović en Bosnia Herzegovina vs. Catar, en el Mundial 2026

Vea el gol de Kerim Alajbegović en Bosnia Herzegovina vs. Catar, en el Mundial 2026

Bosnia Herzegovina abrió la cuenta contra Catar con un golazo de media distancia de Kerim Alajbegović. ¡Para verlo una y otra vez!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 24 de jun, 2026
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Kerim Alajbegović, jugador de Bosnia.
Kerim Alajbegović, jugador de Bosnia.
AFP.

En la última fecha del grupo B, Bosnia Herzegovina se puso en ventaja sobre Catar con un golazo de Kerim Alajbegovic.

A los 29 minutos, Alajbegovic tomó la pelota en la mitad del campo y remató con la derecha desde fuera del área.

Vea el gol Kerim Alajbegović:

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