Vea el gol de Kerim Alajbegović en Bosnia Herzegovina vs. Catar, en el Mundial 2026

En la última fecha del grupo B, Bosnia Herzegovina se puso en ventaja sobre Catar con un golazo de Kerim Alajbegovic.
A los 29 minutos, Alajbegovic tomó la pelota en la mitad del campo y remató con la derecha desde fuera del área.
Vea el gol Kerim Alajbegović:
¡¡GOLAZO DE BOSNIA PARA ROMPER EL CERO!! 🇧🇦⚽— DSPORTS (@DSports) June 24, 2026
Alajbegović se acomodó para la derecha y sacó un gran remate para poner el 1-0 sobre Catar. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/acE0rPuweQ
Publicidad
Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.