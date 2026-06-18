Vea el gol de Luis Romo para México, tras grave error del arquero de Corea del Sur

El estadio Guadalajara vivió una fiesta. Este jueves 18 de junio, por la fecha 2 del grupo A del Mundial 2026, México chocó con Corea del Sur y Luis Romo fue el encargado de inflar las redes.

Cuando transcurría el minuto 50', el guardameta, Kim Seung-Gyu, saltó a cortar un balón aéreo que parecía tener controlado. Sin embargo, soltó el balón y el jugador mexicano anotó el 1-0.

Vea el gol de Luis Romo con México vs Corea del Sur en el Mundial 2026

MÉXICO APROVECHÓ EL ERROR Y ABRIÓ EL MARCADOR



Kim Seung-Gyu chocó con un compañero cuando fue a cortar un balón aéreo y Luis Romo cazó el rebote para marcar el 1-0 ante Corea del Sur.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/40reO8S1Sp — DSPORTS (@DSports) June 19, 2026