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Gol Caracol  / Vea el gol de Luis Romo para México, tras grave error del arquero de Corea del Sur

Vea el gol de Luis Romo para México, tras grave error del arquero de Corea del Sur

En un partido cerrado y donde no se veía cómo llegarían las anotaciones, Kim Seung-Gyu falló y le regaló la pelota a Luis Romo, quien marcó en el Mundial 2026.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 18 de jun, 2026
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Luis Romo celebra el gol de México contra Corea del Sur en el Mundial 2026
Luis Romo celebra el gol de México contra Corea del Sur en el Mundial 2026
AFP

El estadio Guadalajara vivió una fiesta. Este jueves 18 de junio, por la fecha 2 del grupo A del Mundial 2026, México chocó con Corea del Sur y Luis Romo fue el encargado de inflar las redes.

Festejo de la Selección Colombia
Selección Colombia

Daniel Muñoz; "aparecí de nueve de área, menos mal la cogí bien, sino la saco del estadio"

Cuando transcurría el minuto 50', el guardameta, Kim Seung-Gyu, saltó a cortar un balón aéreo que parecía tener controlado. Sin embargo, soltó el balón y el jugador mexicano anotó el 1-0.

Vea el gol de Luis Romo con México vs Corea del Sur en el Mundial 2026

México ganó 1-0 a Corea del Sur y clasificó a la siguiente ronda del Mundial 2026
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