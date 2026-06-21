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Gol Caracol  / Vea el gol de Mostafa Zico en Nueva Zelanda vs. Egipto, en el Mundial 2026

Vea el gol de Mostafa Zico en Nueva Zelanda vs. Egipto, en el Mundial 2026

En Vancouver, Egipto puso la paridad contra Nueva Zelanda con un golazo de cabeza de Mostafa Zico. ¡No se pierda el VIDEO de este tanto de la Copa del Mundo.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 21 de jun, 2026
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Mostafa Zico en Nueva Zelanda vs. Egipto.
Mostafa Zico en Nueva Zelanda vs. Egipto.
AFP.

Egipto encontró el empate frente a Nueva Zelanda con gol de Mostafa Zico, en el partido del grupo G del Mundial 2026.

A los 58 minutos, Mohameh Hany lanzó un centro al área y Zico apareció con un potente cabezazo que dejó sin chances al guardameta Max Crocombe.

Vea el gol de Mostafa Zico:

Gol anulado a Maximiliano Araújo.
Gol Caracol

Vea el gol anulado a Maximiliano Araújo en Uruguay vs. Cabo Verde, en el Mundial 2026

Hélio Varela celebrando su gol contra Uruguay.
Gol Caracol

Grave error de Uruguay y Cabo Verde no perdonó; vea el gol de Hélio Varela, en el Mundial 2026

Gol de Maximiliano Araújo con Uruguay vs Cabo Verde
Gol Caracol

Vea el gol de Maximiliano Araújo para el empate de Uruguay vs. Cabo Verde, por el Mundial 2026

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