Vea el gol de Mostafa Zico en Nueva Zelanda vs. Egipto, en el Mundial 2026

Egipto encontró el empate frente a Nueva Zelanda con gol de Mostafa Zico, en el partido del grupo G del Mundial 2026.

A los 58 minutos, Mohameh Hany lanzó un centro al área y Zico apareció con un potente cabezazo que dejó sin chances al guardameta Max Crocombe.

Vea el gol de Mostafa Zico:

EGIPTO IGUALÓ EL PARTIDO



Ziko reinó los cielos y marcó de cabeza el 1-1 ante Nueva Zelanda.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/Vk9QzAd1hf — DSPORTS (@DSports) June 22, 2026