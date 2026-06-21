Vea el gol de Mostafa Zico en Nueva Zelanda vs. Egipto, en el Mundial 2026

Egipto encontró el empate frente a Nueva Zelanda con gol de Mostafa Zico, en el partido del grupo G del Mundial 2026.
A los 58 minutos, Mohameh Hany lanzó un centro al área y Zico apareció con un potente cabezazo que dejó sin chances al guardameta Max Crocombe.
Vea el gol de Mostafa Zico:
EGIPTO IGUALÓ EL PARTIDO— DSPORTS (@DSports) June 22, 2026
Ziko reinó los cielos y marcó de cabeza el 1-1 ante Nueva Zelanda.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/Vk9QzAd1hf
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