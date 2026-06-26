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Gol Caracol  / Vea el gol de Thelo Aasgaard, en Francia vs. Noruega, por el Mundial 2026

Vea el gol de Thelo Aasgaard, en Francia vs. Noruega, por el Mundial 2026

El cuadro noruego reaccionó rápidamente después de recibir el segundo gol de los 'galos', y a los pocos segundos, descontó por medio de Thelo Aasgaard.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 26 de jun, 2026
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Thelo Aasgaard festejando anotación con Noruega, por el Mundial 2026.
Thelo Aasgaard festejando anotación con Noruega, por el Mundial 2026.
Foto: AFP.

Solo segundos después de haber encajado el segundo tanto de los franceses; en el cuadro noruego reaccionaron y, en un ataque rápido, encontraron de manera inmediata el descuento en el marcador.

Y es que, la demora fue sacar del medio del campo para llevar la pelota a campo rival; y aprovechando la pasividad y desconcentración defensiva de los franceses, ahí apareció Thelo Aasgaard.

Thelo Aasgaard festejando anotación con Noruega, por el Mundial 2026.
Gol Caracol

Vea el gol de Thelo Aasgaard, en Francia vs. Noruega, por el Mundial 2026

Néstor Lorenzo, técnico de la Selección Colombia
Selección Colombia

"Contra Portugal, las amarillas sí preocupan en Colombia, frente a RD Congo fueron exageradas"

El futbolista noruego recibió al borde del área sin marca, para darse la vuelta rápidamente y, sin pensarlo, sacar un potente remate que se hixo inatajable para el golero del cuadro 'galo'.

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