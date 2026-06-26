Vea el gol de Thelo Aasgaard, en Francia vs. Noruega, por el Mundial 2026

Solo segundos después de haber encajado el segundo tanto de los franceses; en el cuadro noruego reaccionaron y, en un ataque rápido, encontraron de manera inmediata el descuento en el marcador.

Y es que, la demora fue sacar del medio del campo para llevar la pelota a campo rival; y aprovechando la pasividad y desconcentración defensiva de los franceses, ahí apareció Thelo Aasgaard.

El futbolista noruego recibió al borde del área sin marca, para darse la vuelta rápidamente y, sin pensarlo, sacar un potente remate que se hixo inatajable para el golero del cuadro 'galo'.

¡NORUEGA DESCONTÓ SACANDO DEL MEDIO!



Después del segundo de Francia, los escandinavos la jugaron bien y Aasgard puso el 2-1 antes de la mitad del primer tiempo. pic.twitter.com/aA43qYedGB — DSPORTS (@DSports) June 26, 2026