"Contra Portugal, las amarillas sí preocupan en Colombia, frente a RD Congo fueron exageradas"

Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia, compareció este viernes en rueda de prensa, previo a lo que será el enfrentamiento contra Portugal, en partido en el que está en juego el liderato del grupo K del Mundial 2026.

Además de analizar al combinado lusitano, que es liderado por Cristiano Ronaldo, Lorenzo hizo hincapié en las tarjetas amarillas que tienen figuras importantes en la 'tricolor' y que le preocupan, tal es el caso de Jefferson Lerma, Jhon Lucumí y Johan Mojica, teniendo en cuenta el cruce de los dieciseisavos de final. De otro lado, DT el argentino confía en que sus dirigidos harán una buena presentación en el campo de juego del Hard Rock Stadium, en la ciudad de Miami.

Néstor Lorenzo, técnico de la Selección Colombia Fotografías de: Colprensa

Acá las declaraciones de Néstor Lorenzo:

- ¿Cómo ha sido la preparación para enfrentar a Portugal?

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"Sabemos que Portugal es una gran selección, con un entrenador de mucha capacidad. Por eso, no podemos dejar nada al azar. Desde el momento en que conocimos que compartiríamos grupo con ellos, comenzamos a analizarlos, igual que al resto de las selecciones. Portugal es un equipo muy consolidado y con una identidad de juego muy marcada. Será un gran partido y debemos estar preparados para competir de la mejor manera".

- ¿Han hecho cálculos pensando en cómo podría quedar el cuadro y en un posible cruce más adelante?

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"Siempre existen especulaciones sobre cómo puede quedar el cuadro y los posibles rivales en las siguientes fases, pero nuestra atención está puesta únicamente en el partido que tenemos por delante. Lo más importante es ganar este encuentro y después pensar en lo que viene".

- Portugal tiene un estilo de juego diferente al de las demás selecciones; ¿qué piensa de ese reto y cómo se siente el equipo?

"Nuestro objetivo es mantener nuestra identidad de juego. Sabemos que Portugal tiene una forma muy definida de jugar y debemos estar muy atentos a sus fortalezas y a la manera en qué manejan el partido. Es un equipo que se siente cómodo con el balón, por lo que tendremos que ser inteligentes y muy disciplinados".

Jhon Córdoba, delantero de la Selección Colombia. Foto: AFP

- ¿Jhon Córdoba podría ser una alternativa en ataque, teniendo en cuenta el despliegue de Portugal?

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"Jhon tiene características diferentes a las de 'Cucho' (Hernández) y Luis (Javier Suárez). Los tres delanteros que tenemos ofrecen perfiles distintos y cualquiera puede adaptarse a las necesidades del partido. Lo importante es contar con diferentes opciones para responder a lo que exija el encuentro".

- ¿Cómo se encuentran los jugadores de cara al partido?

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"Los jugadores están bien y han trabajado muy bien durante la preparación. Esperamos un partido muy parecido a lo que hemos analizado y confiamos en que podremos hacer daño en los momentos en los que tengamos la posesión y las oportunidades de ataque".

- Luis Díaz y su importancia en la Selección Colombia

"Ya es un líder en Colombia, no sólo con su juego, sino con su personalidad, con su humildad, con su entrega y el ejemplo que nos da cada día; así que estamos contentos. La idea es que él siga creciendo, como todos los jugadores del equipo sigan creciendo; ojalá este Mundial catapulte a muchos jugadores a equipos élite del mundo, y ese un objetivo, catapultar a esos jugadores a los mejores equipos".

Luis Díaz en acción de duelo con la Selección Colombia, por el Mundial 2026. Foto: AFP.

- El tema de las tarjetas amarillas le preocupa...

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"Sí, las amarillas claro que preocupan. Creo que fueron exageradas de parte del árbitro italiano, Congo hizo más faltas que nosotros y castigó demasiado en ese sentido, pero no quiero condicionarme a un partido como este por las amarillas, esperamos llegar bien con lo mejor".

- ¿Por qué Daniel Muñoz es tan importante para el equipo?

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"Daniel es un jugador con muchísimo talento. Tiene una gran capacidad para proyectarse por la banda, sorprender en ataque y llegar tanto por fuera como por dentro. Es un lateral moderno, con una enorme intensidad y muy buenas condiciones tanto ofensivas como defensivas. Para mí está entre los mejores del mundo en su posición y, afortunadamente, tenemos la fortuna de que juegue para Colombia".

- Juan Fernando Quintero y la posibilidad de ser titular...

"Las posibilidades de jugar en Colombia son para todos, y en cuanto a Quintero, estará cuando se considere que pueda hacer parte del partido".