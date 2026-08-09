Este domingo 9 de agosto continúan las acciones de la Liga BetPlay II-2026, pero si hay un partido que llama la atención y se lleva los reflectores de la cuarta jornada, es el que protagonizarán América de Cali y Atlético Nacional en el Pascual Guerero.

Ambos equipos llegan a la contienda con lo mejor de sus nóminas disponibles y con victorias a cuestas. En el caso de los ‘diablos rojos’ están invictos en tres salidas: nueve puntos de nueve posibles, y aún no han recibido ningún gol.

Por el lado de los dirigidos por Lucas González vienen de imponerse a Jaguares 0-3 en Montería, con goles de Marlos Moreno, Andrés Sarmiento y Alfredo Morelos.

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Los convocados de América de Cali



Arqueros: Jean Fernandes, Juan Montoya.

Defensores: Marlon Torres, Dany Rosero, Marcos Mina, Cristian Tovar, Ómar Bertel, Brayan Córdoba.

Volantes: Josen Escobar,José Cavadía, Yani Quintero, Rafael Carrascal, Juan Aponzá.

Delanteros: Yeison Guzmán, Jan Lucumí, Adrián Ramos, Tomás Ángel, Kevin Angulo, Edson Tortolero, Tilman Palacios.

Los convocados de Atlético Nacional

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Arqueros: Armani, Marquínez.

Defensores: Tesillo, Haydar, Parra, García, Velásquez, Casco, Perlaza.

Volantes: Cardona, Rengifo, Marín, Campuzano, Ríos, Uribe.

Delanteros: Arango, Sarmiento, Moreno, Rodríguez, Morelos.

América de Cali y Atlético Nacional se enfrentan por la cuarta jornada de la Liga BetPlay II-2026. Fotos: Colprensa y oficial de Nacional

A qué hora juega HOY América vs. Nacional, el partidazo por Liga BetPlay II-2026

Así las cosas, este gran duelo entre 'diablos rojos' y 'verdolagas' será HOY domingo 9 de agosto en el Pascual Guerrero, con un horario establecido de las 8:15 de la noche.

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¿Dónde ver EN VIVO por TV y ONLINE el partido entre América de Cali vs. Atlético Nacional?

El compromiso de la cuarta jornada de la Liga BetPlay II-2026 lo podrán ver EN VIVO por TV por el canal que trasnmite el fútbol profesional colombiano, Win.

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Además, en este portal: www.golcaracol.com encontrará un minuto a minuto del partido, las jugadas virales, golazos, polémicas, la crónica, la tabla de posiciones tras el juego en el Pascual Guerero y las reacciones de los protagonistas para que se agende y no se lo pierda.