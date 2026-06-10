"Yo pienso que Colombia tiene que salir con dos 'nueves' frente a Uzbekistán en el Mundial"

Cuando falta apenas una semana para el debut de Colombia en el Mundial 2026 ante Uzbekistán, Juan Carlos Osorio compartió su análisis de este trascendental partido, centrándose en el planteamiento táctico que debería adoptar la Selección más allá de la expectativa que rodea el estreno.

El técnico mundialista en exclusiva con el profe Alexis García en ‘Charlas de Vestuario’, de DITU, habló de lo que significa hace un gran papel en el máximo certamen orbital, y para eso todo comienza desde el planteamiento.

"Yo llevaría un tercer nueve. Yo pienso que Colombia, en la fase de grupos, por lo menos contra Uzbekistán, tiene que salir con dos nueves. Creo que ellos van a salir con una estructura de cinco atrás. Entonces, Colombia tiene que jugar con cuatro para fijar la defensa de cinco de ellos: extremos y dos por dentro", inició diciendo.

"Ahora, si la idea de los que están es: "No, señor, nosotros nunca vamos a jugar con dos delanteros; solamente vamos a jugar con uno", pues entonces lleve ese jugador extra en otra posición. Por ejemplo, en el momento en que estaba Yepes, donde estaba esa camada de jugadores, a mí me parece que —Iván Ramiro, por ejemplo— la fortaleza nuestra eran los defensores centrales", añadió.



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El estatega recordó un momento que pasó cuando dirigia a la 'tri' y se vieron seriamente necesitados: "Nosotros, con México, perdimos a Néstor Araujo, en mi opinión el mejor defensor central, en un partido amistoso contra Croacia. Íbamos perdiendo 1-0 y yo lo metí en los últimos 25 minutos porque consideraba que lo tenía que proteger, y se lesionó en esos 25 minutos. Y lo perdí. Ahí perdimos el 50 % del fútbol aéreo".

Frente a la campeona de la Liga de Naciones, Osorio advirtió lo siguiente: "Si queremos hacer juegos de posesión, como yo pienso que lo haría contra Portugal, por ser tan potentes y tan fuertes en las transiciones, yo trataría primero que todo de evitar esas transiciones. ¿Cómo? Con muchos jugones, con muchos centrocampistas, para tener la pelota y mantener la pelota. Y también con defensores rápidos, de tranco largo, para ya no evitar, sino defender las transiciones inevitables que se van a presentar en el juego".

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"Pero eso es Portugal. Y, por otro lado, creo que tenemos la gran capacidad de poner un equipo muy atlético contra Congo, porque ese partido la gente lo está menospreciando", culminó el estratega colombiano.