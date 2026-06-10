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Gol Caracol  / ¿Por qué Real Madrid no ha anunciado a José Mourinho como su nuevo director técnico?

¿Por qué Real Madrid no ha anunciado a José Mourinho como su nuevo director técnico?

Florentino Pérez ganó las elecciones a la presidencia del Real Madrid y prometió la contratación de José Mourinho, hecho que ya fue aceptado por Benfica, sin embargo, todavía no lo han hecho oficial.

Por: EFE
Actualizado: 10 de jun, 2026
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José Mourinho
José Mourinho, técnico del Benfica - Foto:
Foto: Benfica.

El anuncio oficial de la incorporación de Jose Mourinho al banquillo del Real Madrid no llega por el momento, a pesar de que tanto el club blanco como el Benfica, su equipo de procedencia, ya habían dado todos los pasos previos al fichaje.

Durante la tarde del martes, el Real Madrid hizo oficial que Álvaro Arbeloa no continuaría siendo el entrenador del equipo madrileño. Después, fue el Benfica el que informó de que el Madrid había formalizado la intención de realizar el fichaje del técnico luso por una cantidad de 15 millones de euros, correspondiente a la cláusula de rescisión.

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En un comunicado publicado en su sitio web tras el anuncio, el Benfica recordó la racha invicta de Mourinho al frente del equipo y le deseó "muchísima suerte". Acto seguido, el club portugués hizo oficial el acuerdo con Marco Silva para que se convirtiera en el entrenador del Benfica por dos temporadas.

Este miércoles, Mourinho publicó en su cuenta personal de Instagram un texto de despedida. "Agradezco al presidente Rui Costa la oportunidad que me brindó de trabajar al servicio del Benfica. Representar a este club fue un honor y un privilegio", escribió.

Sin embargo, todavía no se ha hecho oficial su llegada al Real Madrid. A pesar de todos los pasos previos, el comunicado del club blanco aún no se ha publicado, y algunos medios apuntan a que la presentación podría retrasarse hasta el mes de julio.

José Mourinho, entrenador portugués del Benfica, suena para ser el nuevo técnico del Real Madrid
José Mourinho, entrenador portugués del Benfica, suena para ser el nuevo técnico del Real Madrid
AFP

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La promesa electoral de Florentino

El interés del club presidido por Florentino Pérez por hacerse con los servicios del portugués se despertó antes incluso de la finalización de la temporada. Entonces, Mourinho declaró, en rueda de prensa con el Benfica, que hablaría de su futuro cuando hubiera concluido el curso con su equipo.

Antes de que eso sucediera, el fichaje se encontró con otro obstáculo: Florentino Pérez convocó elecciones, anunció que volvía a presentarse y se encontró con Enrique Riquelme, presidente del Grupo Cox, como rival.

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Durante la campaña, Pérez presentó el nombre de Mourinho como el del elegido para ocupar el banquillo blanco si salía reelegido. Lo hizo con un vídeo vestido con la camiseta del Real Madrid en el que decía 'sí', el cual, según la prensa portuguesa, era una elaboración de la IA.

No obstante, al día siguiente, el pasado 4 de junio, el Benfica confirmó la intención del presidente blanco de hacerse con los servicios del luso. "De darse este caso, la contratación se realizará por un importe de 15.000.000 €, correspondiente a la cláusula de rescisión del contrato de trabajo deportivo vigente", agregó el club portugués.

La victoria de Florentino Pérez en las elecciones se confirmó en la madrugada del 7 de junio. Esa misma noche, antes de la publicación de los resultados oficiales, la candidatura del reelegido presidente blanco volvió a publicar un vídeo de Mourinho en el que decía: "Sí, por supuesto", confirmando su llegada.

Mourinho ya fue entrenador del Real Madrid durante tres temporadas, entre 2010 y 2013, en las que ganó una Liga, una Copa del Rey y una Supercopa de España y llegó a semifinales de la Liga de Campeones en las tres ocasiones posibles.

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