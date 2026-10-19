Los cargos que la Fiscalía pide imputar a Zulma Guzmán por el caso de envenenamiento con talio

La investigación por la muerte de dos menores de edad tras consumir alimentos contaminados con talio en Bogotá tuvo un nuevo avance. La Fiscalía General de la Nación solicitó este lunes formalmente la imputación de cargos contra la empresaria Zulma Guzmán, señalada como presunta responsable de los hechos ocurridos en abril de 2025. La petición fue presentada ante un juez y contempla los delitos de homicidio en concurso homogéneo y tentativa de homicidio agravado, esta última conducta relacionada con la sevicia y con el hecho de que una de las presuntas víctimas sea una menor de 13 años.

El anuncio fue realizado por Deicy Jaramillo, delegada para la Seguridad Territorial de la Fiscalía, quien explicó que el ente investigador espera que el despacho judicial establezca una fecha para llevar a cabo la diligencia. Y debido a que Guzmán permanece detenida en el Reino Unido, la entidad busca que pueda comparecer de manera virtual desde ese país. "Por supuesto, continuamos con el trámite de extradición y, a través de la oficina, estamos pendientes de que se pueda conectar y, por supuesto, pendientes de que el juez nos fije fecha para esa diligencia", indicó la funcionaria.



¿De qué delitos acusa la Fiscalía a Zulma Guzmán?

La solicitud de imputación presentada por la Fiscalía incluye homicidio en concurso homogéneo y tentativa de homicidio agravado. La entidad también señaló como circunstancias de agravación la sevicia y la condición de menor de 13 años de una de las víctimas. Además de solicitar la imputación, la Fiscalía continúa con los trámites relacionados con la extradición de Guzmán a Colombia, con la intención es que la investigada pueda responder ante las autoridades judiciales colombianas por los hechos que son materia de investigación.

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El caso se remonta a abril de 2025, cuando dos menores de edad, de 13 y 14 años, murieron tras consumir frambuesas bañadas en chocolate contaminadas con talio, un metal altamente tóxico cuya venta y comercialización están prohibidas en Colombia desde hace décadas. Lo que inicialmente se pensó como una intoxicación alimentaria terminó convirtiéndose en una investigación penal de gran alcance, con implicaciones internacionales. La principal sospechosa identificada por la Fiscalía es Zulma Guzmán Castro, una empresaria bogotana de 54 años. La investigación estableció que Guzmán había mantenido una relación extramatrimonial con Juan de Bedout, padre de una de las niñas fallecidas.



Tras los hechos, Zulma Guzmán salió de Colombia. Antes de su detención definitiva en enero de 2026, Guzmán pasó por Argentina, Brasil y España, hasta llegar al Reino Unido. En diciembre de 2025 habría intentado huir cuando fue abordada por las autoridades británicas. Aunque inicialmente se informó que se trató de un intento de suicidio en el río Támesis, fuentes de la Interpol aclararon que Guzmán se lanzó al agua al intentar evadir a la Policía. Fue rescatada, hospitalizada 22 días y, al recibir el alta, intentó comprar tiquetes para viajar a Brasil, pero esto activó una alerta lo que produjo su captura antes de que pudiera salir del país.



De ser hallada culpable, Zulma Guzmán podría enfrentar una de las penas más severas contempladas en el Código Penal colombiano.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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