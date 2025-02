84 años de casados y más de 100 nietos: así es la vida del matrimonio más largo del mundo

En los tiempos modernos, llevar una relación duradera es cada vez más complicado. Para muchos, incluso el llegar a casarse es un hito, es por eso que para los románticos, historias como la de Manoel Angelim Dino y Maria de Sousa Dino, quienes actualmente son considerados como el matrimonio más largo del mundo, los inspiran a vivir su propio cuento de hadas.

Estos brasileños tienen el récord Guinness de ser el matrimonio más largo de una pareja viva de diferentes sexos. Los registros fueron validados por LongeviQuest, quienes certificaron que el matrimonio se dio el 20 de noviembre de 1940.

De acuerdo con el Guinness, se conocieron en 1936, cuando trabajaban en labores de agricultura para sus familias. Él viajaba hasta la región de Almeida, en Boa Viagem, Brasil, para recoger cargamentos de rapaduras. Aunque la conoció en ese momento, les tomó un par de años dar el gran paso.

No fue un amor a primera vista, pero cuando supo que ella era la mujer con la que quería pasar el resto de su vida, Manoel no se alejó. Pese a si determinación, la madre de Maria no estaba de acuerdo con la relación, pero él se supo ganar su confianza, abriéndose paso en la familia.

LongeviQuest

Publicidad

(Lea también: Actores se conocieron cuando eran niños en 'Escuela de Rock' y décadas después se casaron )

¿Cuál es el secreto de un matrimonio duradero?

Tras obtener el visto bueno de sus seres queridos, María y Manoel dieron el "sí, acepto" en 1940, mucho antes de que Brasil siquiera lograra conseguir su primera copa en el Mundial de Fútbol.

Publicidad

Él construyó una casa, trabajó en un cultivo de tabaco y juntos criaron a sus 13 hijos. El amor de la familia solo continuó expandiéndose, pues en la actualidad tienen 55 nietos, 54 bisnietos y 12 tataranietos.

En 2025, María, de 101 años, y Manoel, de 105, viven sus días con tranquilidad en su hogar. La edad no llegó sola, pues después de trabajar para mantener a su extensa familia, ahora él dedica la mayor parte de su tiempo a descansar. Sin embargo, suele reunirse con ella en la sala para escuchar el rosario y la misa que pasan por la televisión.

Según el Guinness, ella admitió que el secreto para un matrimonio duradero es simplemente el amor.

Maria de Sousa Dino (101) y Manoel Angelim Dino (105), están casados ​​desde el 20 de noviembre de 1940, según LongeviQuest. LongeviQuest

¿Cuál es el matrimonio más largo de la historia?

A febrero de 2025, el récord Guinness por el matrimonio más largo de la historia de una pareja de diferentes sexos lo tienen David Jacob Hiller y Sarah Davy Hiller, quienes estuvieron casados durante 88 años y 349 días, hasta el 8 de abril de 1898, cuando ella falleció.

Publicidad

MANUELA HERNÁNDEZ PERDOMO

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL

CORREO: mhernanp@caracoltv.com.co

(Lea también: Murió el hombre más viejo del mundo a los 112 años: así fue su vida y su secreto de longevidad )