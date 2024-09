Colombiano que pela cebollas en Suiza se gana 4.000 euros al mes y se vuelve viral

Diego, un joven colombiano, ha capturado la atención de las redes sociales tras compartir un video cómico en el que revela que gana más de 4.000 euros al mes (aproximadamente 18.600.000 pesos colombianos) pelando cebollas en Suiza, a pesar de no hablar ninguno de los cuatro idiomas oficiales del país.

En su clip, publicado el 23 de septiembre en TikTok, Diego narra las dificultades que enfrenta, desde las gélidas temperaturas invernales que pueden descender hasta -15 grados, hasta la soledad de estar lejos de su cultura y amigos en Colombia.

¿Qué dice el colombiano en el video?

"Aquí estoy pelando cebolla en Suiza, en un país donde ni siquiera hablo ninguno de los cuatro idiomas. A veces me pregunto si hice bien en arriesgarme, pero luego recuerdo que gano 4.000 euros al mes y se me olvida", confiesa.

Las personas en redes sociales han comentado: "quiero trabajar en Suiza", "Yo empecé así y tras duro trabajo y tiempo ya me ascendieron al freidor", "Me gustó mucho el video y me dio risa todo, pero para los que no sepan y se ilusionen pensando en emigrar, €4.000 no es nada. Los impuestos en Suiza son altos, tienes qué pagar por salud, alquiler y comida un montón; así que sí, chévere emigrar, pero se gana en euros y se gasta en euros. No se van a enriquecer", "Yo vivo en Irlanda y me alcanza pa todo jeje lit viajo, pago el arriendo, salgo un montón y tras del hecho ahora estoy en Colombia de vacaciones y solo gano 2.000 euros al mes".

El video ha acumulado más de 6 millones de reproducciones y 600 mil 'me gusta', generando un debate en línea sobre las duras condiciones laborales y el alto costo de vida en Suiza. Mientras algunos usuarios destacan las dificultades del trabajo, otros muestran interés por la posibilidad de laborar en el país europeo.