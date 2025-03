¿Cómo usar TransMilenio con elegancia? Carmiña Villegas causa furor en redes con su explicación

TransMilenio, el sistema de transporte público más popular de Bogotá, es escenario diario de múltiples situaciones, desde anécdotas curiosas e incluso graciosas hasta debates sobre el comportamiento de los usuarios, que, por lo general, se hacen virales en las redes sociales. En esta ocasión, se convirtió en el centro de conversación por un curioso momento protagonizado por Carmiña Villegas, la reconocida experta en etiqueta y protocolo, quien sorprendió con un video en el que enseña la manera "correcta y elegante" de abordar un bus.

El video, que ha causado sensación en redes sociales, fue publicado en su cuenta de Instagram. La experta, conocida por sus consejos sobre comportamiento y protocolo al momento de estar en una mesa, enfatizó la importancia de aplicar la etiqueta también en el transporte público. "Apasionados de la etiqueta (porque sí, ya es momento de revisar otros temas más allá del contexto de la mesa), recuerda que si vas a utilizar el transporte público debes pagar SIEMPRE tu pasaje", se lee en la descripción del video.

Durante la grabación, Villegas reprobó prácticas indebidas como colarse por debajo del torniquete o pasar por arriba de los accesos a las personas con discapacidad sin justificación, y reiteró que la manera correcta de ingresar a TransMilenio es pagando el pasaje. "Cada vez que vayas a utilizar este medio de transporte, paga tu entrada", afirmó con seguridad.

"La educación ante todo"

Las opiniones no tardaron en llegar, la cantante Adriana Lucía aplaudió su iniciativa con un comentario: "La Carmiña que monta TransMilenio no existe... ¡fantástica!". Otros seguidores también apoyaron su mensaje: "Más que etiqueta, es educación y civismo. Excelente mensaje".

Publicidad

Algunos aprovecharon para sugerirle nuevos temas: "Muy bien, hay muchos que no ven la gravedad de colarse en un medio de transporte como el que tenemos. Me gustaría que enseñaras a cuidar esos espacios públicos" y "Por favor, un video explicándole a la gente las buenas maneras a la hora de desembarcar un avión".

Sin embargo, muchas personas pusieron en duda que Villegas realmente use TransMilenio en su día a día. "Pero si doña Carmiña no anda en Transmi", escribió un usuario. Otros fueron más directos: "¡Amiga, tú no usas ese tipo de transporte. Te he visto en tu camionetota, Carmi, no me mientas!".

Publicidad

Por otro lado, también hubo quienes defendieron su intención. "La amo! Se montó a un TransMilenio nada más por enseñar, la educación ante todo", comentó una seguidora. Adicionalmente, el humor tampoco faltó en la conversación. "Yo por eso mejor retrocedo el torniquete y ya, más fácil", dijo un usuario. Otro añadió entre risas: "JAJAJA, pensé que iba a dar consejos de cómo colarse elegantemente".

El video cuenta con más de 600 mil visualizaciones y con tan solo unos segundos de duración, logró poner sobre la mesa la importancia del comportamiento en el transporte público. Lo cierto es que, independientemente de su experiencia personal con el sistema, Carmiña Villegas logró captar la atención de miles de personas y generar conversación en redes sociales.