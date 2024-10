Ella es Margot, la ganadora del concurso del perro rescatado más lindo del mundo

Hace un par de años, Margot fue encontrada deambulando en el estacionamiento de un supermercado cuando fue rescatada por un transeúnte. Hoy, la dulce mascota es la acreedora del título del perro rescatado más lindo del mundo y logró ganar una importante cantidad del dinero para el refugio que la acogió.

Concurso del perro rescatado más lindo del mundo

El 16 de octubre se anunció que Margot, una perra con combinación de pitbull y bulldog americano, era la ganadora del World's Cutest Rescue Dog Contest -Concurso Anual del Perro Rescatado Más Lindo del Mundo- una competencia coordinada por People y Pedigree.

Más de 7.000 perros entraron a la competencia, sin embargo, el corazón de los jueces y las redes lo ganó Margot, una perrita que en 2022 encontró su hogar permanente tras conquistar a una mujer que era voluntaria de refugios para animales.

Julia Zupan, dueña de la mascota ganadora, le contó a People que vio el anuncio de la adopción de Margot en Facebook. Aunque no se conoce mucho del pasado de la perra, el refugio la recibió después de que un hombre la encontrara caminando en el estacionamiento de una reconocida cadena de supermercados.

Al ver su particular aspecto, decidió agendar una visita para que la perra fuera llevada a su apartamento. De inmediato, la mascota de 23 kilos se sintió como en casa, tanto así que se recostó tranquilamente a descansar con Julia, una acción que la impulsó a adoptarla permanentemente.

"No estaba buscando un perro, pero sabía que no podía renunciar a este", comentó.

Miles de votantes también se enamoraron de ella, ayudándola a coronar como el perro rescatado más lindo del mundo. La decisión no fue fácil, puesto que compitió contra Marcel, un chihuahua que durante años vivió en una jaula de una fábrica de cachorros, y Luke, un pequeño canino de grandes ojos azules de Tallahassee.

Además del título, Margot se llevó a casa un año de alimento y pudo donar 1.000 dólares al refugio en el cual la acogieron y le consiguieron un hogar para el resto de su vida.

"Octubre es el Mes de Concientización sobre los pitbulls, y esta victoria pone de relieve, muy necesaria, la naturaleza cariñosa y leal de los cruces de pitbulls. La verdad es que la victoria de Margot es una victoria para todos los perros rescatados", destacó el refugio, el cual espera que la historia de esta mascota inspire a otros a darle hogar a canes de estas razas.

Margot y Julia ayudan a esta causa, puesto que continúan como voluntarias en lugares de acogida para mascotas y hablan de la importancia de la adopción en sus redes sociales, donde tienen cerca de 100 mil seguidores.

