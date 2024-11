¿Niña fantasma en droguería? Clientes y trabajadores la ven: "Señora, estaba detrás de usted’”

Más de un susto se han llevado los empleados de una farmacia en Piedras Negras, estado Coahuila de Zaragoza, en México. De acuerdo con el medio NMás, los trabajadores y varios clientes del local han visto una pequeña forma fantasmagórica transitando por los pasillos.

“Los clientes, al ingresar a la farmacia, aseguran ver a la niña merodeando”, narró la periodista que registró este supuesto hecho paranormal.

Tanto los empleados como los clientes han dicho que, cuando intentan acercarse a la pequeña o preguntarle algo, ella desaparece.

Gloria Rangel, trabajadora de la farmacia, contó: “Viene un señor, yo lo veo por el vidrio, ¿verdad? Entonces, me encamino hacia la puerta para atenderlo, me vengo hacia acá y veo que se asoma, y me dice: ‘señora, ¿la niña?’. Le digo: ‘no, yo estoy sola, ¿cuál niña? Y dice: ‘señora, es que detrás de usted estaba parada una niña’”.

El cliente de esta farmacia le aseguró a la empleada: “Cuando usted me miró por el vidrio, aquí delantero, yo vi que estaba una niña chiquita”.

La "niña fantasma" mueve objetos

Los empleados han informado que la supuesta niña fantasma mueve objetos que usualmente llaman la atención de un infante, como pañales, galletas y paletas, productos que constantemente se caen de los estantes sin ninguna explicación lógica.

¿Por qué se puede encontrar con un fantasma?

Un estudio publicado en Journal Mental Health, Religion and Culture, en el que fueron consultados 65 médiums de la Unión Nacional de Espiritistas del Reino Unido, expuso que las personas que pueden ver entes de otros planos suelen tener actividades mentales inmersivas, a tal punto que pueden presentar estados alterados de conciencia.

El estudio, citado por el medio GQ, explicó que “creer en lo paranormal puede ser un factor que lleve a tener este tipo de visiones”. El investigador principal Adam Powell mencionó: “Para nuestros participantes, los principios del espiritismo parecen dar sentido tanto a las experiencias extraordinarias de la infancia como a los frecuentes fenómenos auditivos que experimentan como médiums. Pero todas esas experiencias pueden resultar más de tener ciertas tendencias o habilidades tempranas que simplemente creer en la posibilidad de contactar a los muertos si uno se esfuerza lo suficiente”.

