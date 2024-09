Su exnovio se casó con su amiga y ella se vengó en plena boda: "Me vieron la cara"

Una cantante argentina se viralizó al contarle a sus seguidores cómo, por giros del destino, acabó siendo contratada para cantar en el matrimonio de su expareja, quien la dejó por una de sus amigas.

Su ex no sabía que ella iría a la boda

Uma German es una cantante que hace unos días obtuvo más de 3 millones de me gusta en TikTok por un video en el cual contaba cómo logró ir a la boda de su exnovio y su examiga sin ser invitada.

"Me cagó y se está casando con la persona que me cagó. Claramente no estoy invitada. Yo hoy voy en modo venganza, así que quiero ir bien perra", comentó Uma.

Al parecer, Uma salió con este sujeto, del cual no reveló su identidad, y este decidió tener una relación paralela con una de sus conocidas.

En su historia, la joven explica que ella es cantante, por lo cual regularmente es contratada para eventos, entre ellos matrimonios, algo que es normal en su agenda. Sin embargo, 3 días antes descubrió que la boda en la que iba a cantar era la de su exnovio.

"Yo sí podría ser una persona madura, pero me hicieron tanta mierda que dije: sabes qué, siento que el universo me está dando limones para que haga limonada... Eso fue hace 8 meses, me vieron la cara de tarada", comentó Uma, quien decidió componer una canción especial para el evento.

Decidió usar un vestido y labios rojos, lo cual para muchos es un mensaje de que la persona que lo porta se ha acostado con el novio.

En un video de actualización, la joven dijo que la pareja quedó sorprendida al verla en el evento.

"Para qué terapia si puede haber venganza" y "el famoso todo vuelve", algunos de los comentarios de sus seguidores.

