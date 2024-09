Así es la celda de Mustafa al-Hawsawi, señalado por los atentados del 11S, en Guantánamo

La prisión de Guantánamo, conocida por su historial de tortura y alta seguridad, es el lugar de reclusión de Mustafa al-Hawsawi, un detenido de alto valor acusado de conspirar y financiar los atentados del 11-S. Los Informantes visitó en el 2018 las instalaciones de esta cárcel. Allí, aún permanecen varios sospechosos de terrorismo.

¿Quién es Mustafa al-Hawsawi?

Oriundo de Arabia Saudita y arrestado en Pakistán, Mustafa al-Hawsawi fue brutalmente torturado e incomunicado durante los años 2003 al 2006 y uno de los primeros sin abogados ni debido proceso. Era considerado por Estados Unidos como un detenido de alto valor, un terrorista que habría conspirado y financiado para que se cometieran los ataques del 11 de septiembre.

“Creo que es un hombre que no es culpable de lo que no han acusado, no es el monstruo que han querido crear”, afirmaba en su momento su abogado, el colombiano Walter Ruiz.

El defensor relató las heridas que le dejaron los crudos tratos que había recibido durante su detención. “Él fue torturado, no lo dejaban dormir por días, varias veces fue tirado contra las paredes y también fue sodomizado”.

El trato en Guantánamo, dicen, ha cambiado, tienen seminarios de idiomas, ciencia y matemáticas. Durante lo que llaman recreación, una hora de sol, a veces juegan fútbol o PlayStation. Los presos también reciben clases de arte y otras actividades.

¿Cómo son las celdas en Guantánamo?

Allí los presos viven aislados de todo lo que conocían, a más de 8 mil millas de distancia de sus países de origen, de sus familias. Cuando un equipo de Los Informantes visitó el lugar, encontró que los pisos y las paredes de las celdas eran de cemento, cada una con un inodoro, un lavamanos y un espejo de acero inoxidable. Las duchas eran comunales.

También contaban con una repisa con el Corán y un diccionario árabe - inglés. Una imitación de un tapete persa y el tasbih o masbaha, una especie de rosario musulmán que utilizan para rezar.

En la cama había una flecha negra que los orientaba hacia la Meca. Tienen una colchoneta azul, una toalla, dos pantalones, dos pares de medias, dos camisetas y dos camisas. Unas chanclas y dos pares de zapatos. Reciben un jabón un cepillo y una crema de dientes. Les dan tres comidas diarias. La comida la reciben los detenidos en la ventana de su celda. Tienen acceso a algunas especias típicas de la cocina oriental y no hay nada de cerdo.

En 2024, Mustafa al-Hawsawi y otros dos detenidos llegaron a un acuerdo que les permitió evitar la pena de muerte a cambio de declararse culpables y recibir una sentencia de cadena perpetua.

