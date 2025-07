Camila Osorio y Egan Bernal, en listado de Forbes de los más influyentes de Colombia menores de 30

La revista Forbes, especializada en negocios y finanzas y mundialmente conocida por sus listas en las que destaca a multimillonarios, empresas y personas influyentes, dio a conocer recientemente el ‘30 Under 30 de Colombia 2025’, un ránking en el que reconoce a jóvenes líderes que “con sus talentos están transformando el mundo con ideas innovadoras, emprendimientos audaces e iniciativas de alto impacto social”.

Se trata de la primera vez que la revista Forbes hace un listado enfocado en Colombia y agrega, además, a otros talentos prometedores de América Latina. Ha incluido también a jóvenes de México, Perú, Chile, Guatemala, El Salvador, Panamá, Honduras, Nicaragua y República Dominicana: “más de 150 líderes que están redefiniendo el futuro de los negocios, la cultura y la innovación” en la región.

La selección de talentos fue agrupada en cinco categorías: negocios y finanzas, que incluye retail, gastronomía, agricultura, comercio electrónico, energía, minas, petróleo y gas, etc; tecnología e innovación; ciencia, educación e industrias creativas; impacto social y sostenibilidad y deportes y entretenimiento (música, cine y televisión). En esta última, están jóvenes figuras altamente nombradas en Colombia en años recientes, como la tenista María Camila Osorio (23 años), quien ha alcanzado el top 33 mundial; el ciclista Egan Bernal (28 años), el primer latinoamericano en ganar el Tour de Francia; y los artistas Beéle (22 años), que recientemente logró cuatro ‘sold out’ en el Movistar Arena, y Juliana Velásquez (27 años), con más de dos décadas de carrera artística como actriz y cantante y ganadora del Grammy Latino a mejor nuevo artista.



Camila Osorio, la mejor tenista de Colombia

Recientemente en Los Informantes, de Caracol Televisión, la cucuteña Camila Osorio contó cómo ha logrado abrirse camino entre las mejores tenistas del mundo, pese a que siempre le dijeron que no daría la talla. La llaman la “pequeña gigante del tenis”, porque no es tan alta como sus contrincantes europeas o asiáticas, pero tiene claro que compensa sus 1.70 metros con velocidad, inteligencia táctica y una variedad de golpes que la hacen impredecible en la cancha.

“Yo soy una guerrera, soy una luchadora. A mí es muy difícil que me ganen. O sea, yo no me voy por perdida, por vencida. Puedo decirte que es lo más fuerte que tengo, el corazón”, afirmó Camila Osorio en Los Informantes. La actual mejor tenista de Colombia es ejemplo de que los sueños, cuando se trabajan con disciplina, se cumplen.

Según Forbes, la lista de 30 Under 30 se realiza tras consultas con expertos de la industria, analistas, aceleradoras, fondos de inversión y miembros de ediciones anteriores.

Para identificar a los seleccionados, los editores de Forbes trabajaron con jueces expertos —como Oxana Antohi, Christopher Sánchez, Sebastián Ruales, Juanita Rodríguez, Carolina Durán, Julio Correal, Alfonso Otoya y Nesly Adriana Sánchez, entre otros—, quienes evaluaron a los candidatos según su impacto, desempeño financiero y nivel de creatividad”, puntualizan.



Este es el listado Forbes de los jóvenes más influyentes de Colombia:

NEGOCIOS Y FINANZAS

Isabella Espinosa, CEO y fundadora de Baobab (Colombia)

Lucas Muñoz, gerente general de Mimos (Colombia)

Vanessa Rodríguez, gerente general de Efecty (Colombia)

Jaime Giraldo, fundador y CEO de The Next Shot Group (Colombia)

Vanessa Jadad, fundadora y CEO de Somos Braun (Colombia)

Juan Pablo Urrea, CFO de Rentandes (Colombia)

Gabriela Tafur, fundadora y CEO de LatidoTV (Colombia)

Gustavo Correa, cofundador y director ejecutivo de Blow Up (Colombia)

Nicolás Cruz y María José Echeverri, cofundadores de la Colombia Tech Week (Colombia)

Daniel Moreno y Santiago Cala, cofundadores de Alfred (Colombia)

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Julián Núñez, cofundador de Yuno (Colombia)

José Vicente Gedeón y Alberto Chejne, cofundadores de Cobre (Colombia)

Valentina Valencia, fundadora de Vaas (Colombia)

Cipriano Echavarría, Felipe Monsalve y Nicolás Gómez, cofundadores de Palomma (Colombia)

Sebastián Zorro, cofundador de Supra (Colombia)

Esteban Villegas y Julián Delgado, cofundadores de Zulu (Colombia)

Nicolás Rojas, fundador de Dapta y de ImagineApps (Colombia)

Nicolás Zuleta, Martín Peláez y Sebastián Correa, cofundadores de Plenti (Colombia)

Daniel Ospina, cofundador y general partner de Pygma (Colombia)

DEPORTES Y ENTRETENIMIENTO

Beéle, cantante (Colombia).

Egan Bernal, ciclista (Colombia).

Manuel Turizo, cantante (Colombia).

Luis Díaz, futbolista (Colombia).

Camila Osorio, tenista (Colombia).

Keityn, compositor y productor musical (Colombia).

Juliana Velásquez, cantante (Colombia).

Lucas Barbosa, Label Lead (Colombia).

Daniel Muñoz, futbolista (Colombia).

Beéle, destacado por Forbes, como uno de los jóvenes más influyentes de Colombia Foto: Forbes

CIENCIA, EDUCACIÓN E INDUSTRIAS CREATIVAS

Jorge Enrique Rincón Torres, CEO de Debate al Cole (Colombia)

Paula Shalom Fuquene Ortiz, directora y fundadora de True Identity (Colombia)

Juan Pablo Aristizábal, director de la Fundación Aprender a Quererte (Colombia)

IMPACTO SOCIAL Y SOSTENIBILIDAD

Juan David Amaya y Gabriela Hernández, cofundadores de Life of Pachamama (Colombia)

Gabriela Casuso, fundadora de Proyecto Acuática (Colombia)

Lali Fernando Riascos, activista y líder juvenil sobre las problemáticas sociales del Pacífico (Colombia)

Stephany Carvajalino, cofundadora de The Biz Nation & The Biz Fest (Colombia)

Luisa Fernanda López Torres, fundadora y directora del Movimiento Juvenil Evolución Chiguana (Colombia)

Camilo Alberto Lezcano Yepes, director ejecutivo de Cidesco (Colombia)