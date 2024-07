¿Cómo identificar a un narcisista?: así actuaba el falso príncipe árabe para ocultar su engaño

No es ningún cuento de hadas. La relación de la modelo paisa Andrea Aguilera con Fereidoun Khalilian, quien se hacía llamar ‘príncipe Fred’, era todo un engaño. Lo que parecía ser una historia de amor perfecta fue un calvario para la exreina de belleza cuando descubrió la verdad del falso príncipe árabe que ocultaba una personalidad narcisista.

Según Andrea, ‘el príncipe Fred’ le contaba dolorosas historias sobre su infancia con la que se ganaba la empatía de quienes lo conocían. Además, varias veces le insinuó lo alejado que era de su familia, pues no lo invitaban a sus reuniones, a sus viajes y a sus eventos familiares que al final nunca se daban porque eran mentira.

"Tenía una vida de un estilo económico muy alto, él se daba muchos gustos", añadió Aguilera en Los Informantes, describiendo cómo Fereidoun Khalilian mantenía una fachada de opulencia, acompañado por guardaespaldas y distintivos como un pin con la bandera de los Emiratos Árabes Unidos y de Estados Unidos.

“Él era obsesivo con él mismo. Entonces para todo era una selfie, aquí estoy en mi casa, está es mi pareja”, agregó la exreina de belleza. La relación empezó a cambiar entre los dos sutil, pero muy rápidamente, pues ella aseguró que él era celoso, controlador, manipulador, le revisaba el teléfono y las redes sociales, además, no la dejaba salir, la fue aislando de sus familiares y amigos. “En la calle era la persona más noble, todo un príncipe, pero lo que era de puertas para adentro era todo lo contrario”, indicó Aguilera.

Andrea reveló las agresiones y el aislamiento social que vivió con el falso príncipe árabe, quien la tuvo encerrada en un apartamento en Los Ángeles para que no mantuviera ningún contacto con alguna persona cercana. Esto le ocasionó problemas emocionales y psicológicos como ansiedad y depresión. Su supuesto príncipe árabe escondía una personalidad narcisista.

¿Qué significa ser una persona narcisista?

Para la psicóloga Inés bayona, este tipo de personalidad es un trastorno mental donde las personas tienen un aire excesivo de superioridad, donde necesitan y buscan ser el centro de atención y de admiración. “Son como estos encantadores de serpientes, no reconocen ni aceptan a las otras personas como son. Las tienen para usarlas porque necesitan que los alimenten”, aseguró la profesional a Los Informantes.

Una de sus características es la cero empatía. Además, la psicóloga mencionó que: “Una persona narcisista es difícil que sienta amor por otra, en general todo lo que hace es por sus necesidades y para alimentar sus necesidades”. Y aseguró que: “La violencia emocional es casi más fuerte que la física”.

Por su parte, Andrea sintió vivir todo este tipo de violencia en manos de este falso príncipe árabe que la engaño para su conveniencia. “Él me hacía algo que me pareció horrible, se llama inhibición del sueño, y es que, no me dejaba dormir. Esto lo hacen para debilitar a las víctimas, me obligaba a quedarme despierta, 3, 5, 7 de la mañana, simplemente para que yo no tuviera buen descanso. Tuve miedo, mucho miedo porque él llegó a amenazarme”, mencionó Andrea Aguilera.

La farsa de Fereidoun Khalilian llegó a su fin en junio de 2023, cuando fue arrestado en Estados Unidos por el FBI, no por sus mentiras, sino por intento de homicidio a el documentalista, Juan Esco, quien estaba trabajando para desenmascarar al falso príncipe árabe en Medellín.

