Reina colombiana que fue pareja de falso príncipe contó cómo lo descubrió: "Se quitaron máscaras"

Fereidoun Khalilian, el impostor que se hizo pasar por príncipe árabe, engañó a muchas personas en Colombia haciéndose pasar por parte de una familia real. En poco tiempo logró verse con el exalcalde de Medellín Daniel Quintero, que la Policía le diera escoltas y hacer tratos con un comandante del Ejército.



Andrea Aguilera, una reina colombiana que salió con él, habló con Caracol Ahora sobre cómo ella también cayó en sus mentiras, hasta que supo que lo habían arrestado en Estados Unidos por mandar a matar a alguien.

“Yo hice parte de un engaño amoroso. Él era mi pareja y yo no tenía conocimiento de que las cosas que él contaba, sus historias y su familia, eran mentira. Me vine a encontrar con la verdad pocos meses después de que es arrestado”, expresó Andrea.

La también modelo manifiesta que tuvo que salir a conversar con los medios de comunicación de la mano de sus abogados para reivindicar su buen nombre, ya que afirma que ella no es cómplice de nada y su imagen no tiene que estar relacionada con las investigaciones que se están adelantando en contra de Fereidoun Khalilian.

Andrea Aguilera recuerda que conoció al falso príncipe en Miami, cuando era Miss Mundo Colombia. “Me encontraba en diferentes actividades internacionales como reina. Primero estuve en los Emiratos Árabes Unidos con la presidenta del concurso, luego a Miami, donde tenía un fashion week, un amigo nos presentó en la inauguración de un restaurante de sushi y ahí comenzamos a conversar”, dijo la reina en Caracol Ahora.

La modelo habló del círculo social que rodeaba al falso príncipe. “Eran personas muy educadas, empresarios, emprendedores, políticos, celebridades y gente que me daba la confianza de que él era una buena persona. Veía con mis propios ojos las cosas que hacía. Me parecía un hombre generoso, bondadoso y solidario. De esta manera se inició una relación amorosa”, contó.



La familia que Khalilian le dijo a Andrea que era adoptiva resultó ser su familia de sangre. Él decía, según la modelo, que su madre era una princesa de Abu Dabi y su padre un general en Irán.

“Cuando lo arrestan, yo me acerco a su familia para darle un apoyo como pareja, pero luego empecé a encontrarme con historias que no eran verdaderas. Hablé con su hermano y desde ahí se quitaron máscaras y mentiras en torno a su vida”, declaró la ex Miss Mundo Colombia.

Andrea se empezó a dar cuenta de todo el engaño desde que descubrió que su supuesta familia adoptiva era proveniente de Irán y que vive en Estados Unidos. También reveló que el padre de este hombre era un empresario en su país natal. “Él se presentaba como diplomático. Siempre tenía la bandera de los Emiratos Árabes y la de Estados Unidos en sus trajes. Su esquema de seguridad tenía una placa diplomática”, expresó la modelo.

Una de las dudas que genera este hombre es conocer de dónde sale todo su dinero. Andrea manifestó en Caracol Ahora que “él siempre se mostró como un gran empresario".

"Yo siempre lo veía trabajar. Tenía reuniones con diferentes entidades gubernamentales. Había hecho parte de la compañía Monster. Tenía diferentes compañías que representaba y sus socios eran personas que validaban todas sus historias y esas cosas a mí me generaban confianza”, afirmó.



La expareja estuvo en varias importantes reuniones como, por ejemplo, con el general Juan Fajardo, de la Cuarta Brigada de Medellín. En alguna oportunidad compartieron con William Salamanca, director de la Policía Nacional. Sin embargo, afirma la reina que no hizo parte de encuentros como el que tuvo Khalilian con el exalcalde de Medellín Daniel Quintero.

Finalmente, la reina y modelo explicó que su expareja le decía que quería llevarla a los Emiratos Árabes para que conociera a su familia, pero que ese viaje nunca se hizo porque él sacaba excusas para no viajar con ella al país del Medio Oriente.