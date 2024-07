Juan Alejandro Amarís es un ejemplo de inspiración. Perdió sus brazos y se quemó el 77% de su cuerpo cuando se encontraba apoyando la guerra de Irak como miembro de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Su rostro quedó intacto ante las llamas, lo que permitió que los médicos, en más de 50 cirugías, sacaran piel de allí para sanar el resto de su físico.

Luego de graduarse en un colegio militar en Colombia, Amarís emigró hacia EE. UU., donde decidió enlistarse al Ejército en el año 2001. Tras completar sus entrenamientos en abril de 2023, entró a Irak con el fin de investigar las bases militares y desmantelar los morteros con los que eran atacados.

“Cuando pasé la frontera con Irak me pareció como una película. Creo que un momento duro fue cuando alguien trató de subirse al camión y el sargento le metió un puño y lo tumbó, y nos dijo a nosotros ‘aquí vinimos todos y todos vamos a regresar’”, mencionó el exsargento.

Una noche, mientras los soldados estaban reposando, unos ayudantes del pueblo intentaban servirse un tanque extra de combustible, y cuando el colombiano se acercó a decirles que no estaba permitido, uno de los camiones explotó ocasionando varias heridas al sargento. Ese 20 de junio de 2005, Amarís cayó en coma y despertó cuatro meses después.

“Sé que abrí mis ojos, sé que mis brazos estaban abiertos en una cama y mi cuerpo lleno de plástico y tubos por todo lado. Tenía ya más de 50 cirugías. El momento más difícil fue cuando salí del hospital, ahí te das cuenta en realidad todo lo que pasó. Era deprimente, incluso llegue a fingir que me dolía para que me dieran mucha medicina y oraba para no volver a despertar”, relató Amarís a Los Informantes.

Pese a estar en el momento más oscuro de su vida, Amarís salió adelante por el hijo que tenía de su primer matrimonio, por volver a encontrar el amor y por otra pequeña que sería fruto de una nueva relación.

Juan Alejandro Amarís y Teresa Ceballos se conocieron a través de un familiar de ella, salieron un par de veces con amigos en común, hasta que, en unas vacaciones a Colombia, él empezó a sentir que le hacía falta hablar y salir con ella. Pese a que al inicio de la relación se opuso la familia de Teresa, al poco tiempo ella quedó embarazada.

“Hay muchas personas que me dicen '¿qué le viste?'. Hoy en día, las personas buscan pareja por aplicaciones como Tinder, donde tu realmente estás viendo el físico de la persona. Yo voy a aceptarlo: porque él es una persona determinada, segura, que quiere disfrutar la vida y no le ve problema a nada. Eso era lo que yo estaba buscando”, aseguró Teresa Ceballos.

Juan Alejandro Amarís se casó con Teresa, en una boda que fue despampanante y, sobre todo, llena de mucho amor. Ahora, construyen con su pequeña hija una vida alegre y llena de oportunidades para ambos.

El exsoldado está pensionado por invalidez por parte del Gobierno estadounidense, no le falta nada. Sin embargo, tiene un emprendimiento de empanadas y espera ser distribuido a grandes niveles, además apoya la empresa de aseo de su esposa en clínicas de rehabilitación. Juan Alejandro Amarís, que estuvo tan cerca a la muerte, sabe muy bien que lo mejor de la vida es vivirla y estar con su familia.