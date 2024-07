Allison Avendaño, la empresaria de 12 años que logró una inversión millonaria para su negocio

Aunque el mundo de los negocios pareciera ser muy complejo y competitivo, hay una niña que con solo 12 años rompe el molde de estos estereotipos. Con una inteligencia y ternura que sorprende a quienes la conocen, Allison Avendaño es empresaria, conferencista internacional, autora y CEO de Digitally School, una escuela digital de emprendimiento y marketing para niños y jóvenes.

La adolescente nació en Villavicencio, pero sus papás se mudaron hace unos años a Medellín. Creció en una familia muy creyente y unida, junto a Emanuel su hermano menor. Desde pequeña era distinta a los demás, realmente estaba movida por el mundo de los negocios, pues vendía desde pulseras de papel hasta buñuelos.

Aunque demostró su espíritu emprendedor a muy temprana edad, su familia lejos estaba de pensar que esa idea infantil se convertiría en su proyecto de vida. La joven empresaria se hizo famosa por su participación en el programa Shark Tank cuando tenía 10 años, donde logró conquistar a un grupo de empresarios para que invirtieran en su emprendimiento.

“Nos contactaron de Shark Tank Colombia, nos dijeron ‘hola, queremos que participes en el programa’ y mi mamá pensó que era una estafa. Antes de salir a contar a los tiburones me preparé, yo pensé esto lo alineo con esto, me preparé mucho, practiqué, me grabé”, recordó la adolescente en Los Informantes en el 2023.

Aunque no era una tarea fácil, esta joven habilidosa e inteligente estudió durante meses a cada uno de los inversionistas que participan en el programa, escribió un discurso que los derritió y finalmente los convenció.

“Hablé de mi propósito, de lo que estaba en mi corazón para poder compartírselos a ellos, cuando estaba con el mensaje hice las páginas con mucho amor y con un mensaje que sabía que iba acorde al propósito que ellos y yo teníamos”, afirmó Allison Avendaño.

El mayor propósito de Allison Avendaño es que los niños y jóvenes puedan acceder a la educación para que conviertan sus ideas, sueños o talentos en emprendimientos con propósito. Para ello, su propuesta era clara: necesitaba 15.000 dólares para impulsar su empresa e invertir en varios implementos para mejorar la calidad de los cursos. Los tiburones reconocieron la valentía de la adolescente, sin dudarlo aceptaron cada una de las condiciones del negocio y hasta la aplaudieron de pie.

El objetivo de 'Ally Emprende' es impactar a un billón de personas, empezando por cada uno de los estudiantes de su escuela Digitally School. Un sueño que empezó como un juego de niños y que hoy es un exitoso emprendimiento.

