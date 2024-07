Las Panteras Prietas de Palenque: el fútbol femenino que le rinde homenaje a su africanidad

Con nombres y apellidos africanos y en su propio idioma, las Panteras Prietas, en Palenque, se juegan en cada pase su futuro. Cada jugada es un grito de furia, de algarabía y libertad. Ellas hacen goles y le sacan tarjeta roja al machismo. El fútbol lo llevan en la sangre y lo juegan con determinación para defender el deporte femenino, pero también sus raíces. La Nena Arrázola junto al equipo de Los Informantesviajó para conocer su historia.

“Eso no les va a funcionar. Esas mujeres no están para eso. Ahorita todas van a salir embarazadas. No esas no sirven, ustedes no sirven para jugar. Esos son algunos de los comentarios que escuchan todos los días en los entrenamientos, en los partidos”, aseguró Akin Bongani, entrenador del equipo de futbol femenino Panteras Negras de San Basilio de Palenque.

Este instructor sabe que no solo tiene que entrenar a estas niñas para que hagan las mejores jugadas, sino para que puedan sacudirse de tantos malos comentarios y negatividad por el hecho de ser mujeres. Por eso, este palenquero de 33 años, quiere que este grupo de jóvenes, quienes desde las 5 de la tarde salen del colegio para volverse campeonas del mundo, luchen por sus sueños.

En lugar en donde entrenan es una cancha maltrecha con polvo acumulado, con dos porterías estropeadas y algunos restos de cal sobre la arena en donde corren. Actualmente, son al menos 60 niñas de las que se esperan que de ahí salgan varias leyendas.

Un gol para defender sus raíces

El objetivo del equipo es entender sus raíces, esa ruta que las lleva a conocer incluso cómo se llamaron sus parientes, por ello, pese a ser bautizadas con nombres más comunes de la actualidad, ellas deciden rendir homenaje a su cultura y a su idioma ancestral.

“Aki es un nombre camerunés, Bongani igual. Nosotros lo que queremos y es una propuesta que también hemos llevado a las Panteras Prietas es que nuestras chicas adopten nombres africanos para difundir esa familiaridad con el continente madre”, aseguró el entrenador, que su nombre de pila es Alejandro Miranda Padilla. “¿Por qué yo debo tener un nombre de origen español o italiano y no nombre africano, cuando yo soy del primer pueblo libre de América de raíces africanas?”, agregó.

Él no hace un reclamo, es más un grito que rectifica su libertad. Por ello, estas niñas se van metiendo en esta africanidad que en Palenque se siente en cada calle. En el que la población escuche que las mujeres ya no son solo para seguir procreando hijos y cuidarlos, sino que tienen más caminos de lo que antiguamente se podían imaginar. Los goles no son lo principal, sino es rescatar sus orígenes.

“Ustedes pueden lograr lo que quieran proponerse en la vida, lo pueden lograr, o sea luchen por lo que quieran, hay que luchar y usted les va a tocar el doble. Nosotros como hombres les hemos negado mucho a ustedes como mujeres, yo estoy aquí a disposición de ustedes”, mencionó el entrenador cuando se dirige a estas Panteras Prietas.

Y es que cuando hacen un gol, ellas van a seguir celebrando, bailando su danza tradicional de las comunidades negras, una danza de lucha de resistencia y de libertad, o como dijo Aki Bongani, al son del negro.