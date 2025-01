Hijo de conde lo dejó todo para darle la vuelta al mundo en moto acuática: tiene diez récords

Álvaro de Marichalar, explorador español, salió de España montado en una moto acuática con la idea de darle la vuelta al mundo para visibilizar la tragedia en la que se han convertido los desechos plásticos, además de romper varios récords. Los Informantes habló con él durante su paso por Colombia y antes de que cruzara el Canal de Panamá.

Conversar con Álvaro de Marichalar es como hablar con alguien que se quedó congelado hace cinco siglos y se acaba de despertar. “Intento hacer la película de mi vida en vez de ver películas que hacen otros”, señaló el explorador y empresario.

Una expedición única

De Marichalar le está dando la vuelta al mundo en una moto acuática, su objetivo es concientizar sobre el impacto del plástico en el medio ambiente y conmemorar los 500 años de la primera vuelta al mundo lograda por Juan Sebastián Elcano.

Su travesía ya completa cinco años. “Empezó en 2019, en Sevilla, en el mismo punto donde la iniciaron Fernando de Magallanes, Juan Sebastián Elcano y 260 marinos a bordo de cinco barcos el 10 de agosto de 1519”, afirmó.

Álvaro de Marichalar, explorador español, le da la vuelta al mundo en moto acuática para alertar sobre los plásticos Fotos: Los Informantes

Primero le dio la vuelta a España y Portugal, pasó su moto de agua por tierra hasta Mónaco y ahí se fue bordeando la costa hasta despedirse de Europa en Gibraltar. Cruzó el Atlántico durante 15 días con la ayuda de un barco de apoyo que le daba alimentos y combustible hasta la isla de Guadalupe en el Caribe. Allí se fue de isla en isla hasta Miami, luego dio toda la vuelta por el Golfo de México y bajó hasta Panamá donde está en este momento.

Récords y logros

De Marichalar ha hecho 39 expediciones con las que ha conseguido más de 10 récords mundiales y dos récords Guinness.

Es hijo de un conde y nieto de un vizconde español, tuvo un breve matrimonio de tres años con la modelo rusa Ekatheryna Anikieva y vive soltero en Madrid cuando no está en medio de una expedición. Su hermano Jaime es el exesposo de la infanta Elena de Borbón, hija del rey Juan Carlos I y la reina Sofía, y hermana del actual rey de España Felipe VI.

En una ocasión se encontró al rey emérito en su barco en el mar mientras de Marichalar iba en su moto acuática dándole la vuelta a España y Portugal y lo regañó al ver los zapatos viejos que llevaba. Y, aunque a veces el explorador usa zapatos rotos que avergüenzan al rey, tiene el capital suficiente para financiar él mismo su vuelta al mundo.

Álvaro de Marichalar y su aventura en moto acuática que busca salvar los océanos Foto: Archivo personal

También recibe patrocinios de marcas por publicidad y dicta conferencias en universidades, empresas e instituciones de los países que visita, donde habla de los límites del ser humano y de los desafíos de la contaminación por plásticos en los océanos.

De Marichalar fundó la primera empresa de antenas parabólicas de España y una compañía de teléfonos móviles. Navega de pie para evitar que sufran sus rodillas, solo lleva gasolina, agua y frutos secos porque en la moto acuática no tiene espacio para nada más.

“Frecuentemente duermo a la deriva, tumbado en esa embarcación, me pongo en ruta en un sitio donde no haya rutas comerciales, donde no me lleve el aire, el viento, a costa hacia acantilados”, relató el también empresario.

Una alerta por el planeta

Álvaro de Marichalar ha recorrido gran parte de su viaje con gasolina extraída de desechos plásticos gracias a un proceso llamado pirólisis. Su vuelta al mundo busca precisamente eso, adquirir experiencias y conocimientos para vivir de una manera más ecológica, para salvar al planeta.

La travesía de Álvaro de Marichalar no solo es una aventura novedosa, sino también una alerta sobre la contaminación por plásticos que vive el planeta, un llamado para reconocer su impacto en el medio ambiente y tomar medidas urgentes.