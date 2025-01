Celele, la joya caribeña de Jaime Rodríguez, entre los mejores restaurantes de América Latina

Celele es la obra maestra del chef boyacense Jaime Rodríguez Camacho, quien infunde cada plato con auténticos sabores caribeños. Este restaurante, una verdadera joya de la cocina caribeña, ha sido galardonado como el sexto mejor de América Latina. Su propuesta culinaria destaca por la innovación y el respeto a las tradiciones locales, ofreciendo una experiencia gastronómica única.

El restaurante está ubicado en el barrio de Getsemaní, en Cartagena, una zona reconocida por su vibrante arte callejero, su rica gastronomía y su música envolvente. En una estrecha calle, frecuentada por vendedores locales, se encuentra este encantador establecimiento, que invita a los comensales a disfrutar de una experiencia culinaria única.

Todo lo que se prepara en esta cocina es tan cálido como el Caribe. Se pueden disfrutar los aromas del achiote, cangrejo, cerdo y otros ingredientes frescos y vibrantes. Este restaurante ya se encuentra entre los mejores, en listas tan exclusivas como exquisitas, donde no cualquiera puede estampar su nombre.

Celele es la obra maestra del chef boyacense Jaime Rodríguez Camacho, quien infunde cada plato con auténticos sabores caribeños. Los Informantes

La pasión por la gastronomía desde su niñez

En noviembre de 2024, Jaime Rodríguez, de 37 años, recibió el prestigioso premio The Best Chef Terroir en Dubái. Para este chef boyacense, criado entre esmeraldas, arepas y los cocidos que preparaba su mamá, este reconocimiento es un reflejo de su dedicación y pasión por la gastronomía local.

“Yo crecí en ese entorno y, realmente, cuando terminé el colegio, pensé en estudiar cocina...Me presenté en el Sena de Bogotá”, mencionó Jaime Rodríguez a Los Informantes.

Desde muy joven, la tradición culinaria estuvo presente en su familia. Su abuela extraía miel y preparaba almojábanas, mientras que su mamá abrió una panadería. Jaime no concebía la vida sin el fogón ni sin esos recuerdos y aromas que le recuerdan a su hogar.

El inicio de una joya gastronómica

Realizó sus prácticas en una clínica de Chiquinquirá, luego trabajó en un club bogotano, de ahí pasó a un hotel y finalmente se entrenó con el reconocido chef Jorge Rausch.

“Jorge Rausch fue una persona increíble conmigo. Aprendí mucho de él y me impulsó mucho. Logré irme para Panamá y abrí este proyecto donde el restaurante fue muy exitoso”, dijo el chef boyacense.

"Aprendí mucho de él y me impulsó mucho", aseguró, Jaime Rodríguez sobre el chef Jorge Rausch. Los Informantes / Archivo personal

Asimismo, afirmó que se considera una persona inquieta, pues siempre está buscando nuevos desafíos y oportunidades para innovar en la cocina. “En ese transcurso fui muy inquieto y me presenté en concursos de cocina. Representé a Colombia en México en el Bocuse d'Or y también en la Chaine des Rotisseurs en Turquía, en el mundial de Chef Joven”, reveló.

Cuando volvió a Colombia, llegó lleno de ideas. Hace 15 años, mientras caminaba por las calles de Bazurto, por el mercado de Cartagena, comenzó a probar los productos locales y se enamoró de sus sabores y aromas. Desde entonces, ha incorporado estos ingredientes en sus creaciones culinarias, destacando la riqueza y diversidad de la gastronomía caribeña.

Y es que no es casualidad que los chefs colombianos reciban condecoraciones en todo el mundo cada año, gracias a su gran trabajo y a la exquisitez de sus menús. “Nuestra bandera como cocina colombiana siempre ha sido esa diversidad gastronómica que tenemos. Las personas del interior como nosotros, porque yo me crecí en Boyacá, tenemos un imaginario diferente de lo que es la verdadera cocina del Caribe colombiano. Me empiezo a pregunta ¿Qué es esta maravilla de cocina que no veo en los grandes restaurantes?”, contó.

Así nació Celele, un concepto innovador de la cocina caribeña

En 2018, el chef Jaime Rodríguez Camacho creó Celele, un espacio donde los comensales pueden disfrutar de los sabores de la sabana, el mar, el río y de platos típicos. Es un viaje a través del territorio, donde los sabores, las técnicas y las recetas son acompañados de historias y tradiciones locales, ofreciendo una experiencia gastronómica auténtica.

En 2018, el chef Jaime Rodríguez Camacho creó Celele, una joya de la gastronomía caribeña. Los Informantes

Este proyecto, según el chef, es parte de una labor de investigación y enfoque en los productos locales, destacando la importancia de apoyar a las comunidades que viven del cultivo de estos alimentos.

Por ello, Jaime encontró en las flores y aromas del barrio Olaya Herrera, donde otros solo ven pobreza, la riqueza de los germinados de los jardines comunitarios, y los mezcló con las delicias de Bazurto.

Junto a la Fundación Granitos de Paz, ha organizado patios de cultivo que apoyan un trabajo social, promoviendo la sostenibilidad y el desarrollo comunitario.

Jaime encontró en las flores y aromas del barrio Olaya Herrera la riqueza de los germinados y los mezcló con las delicias de Bazurto. Los Informantes

Además, aseguró que su inspiración también proviene de una mujer cartagenera con mucha creatividad, a quien Jaime ha seguido de cerca. “Leonor Espinosa siempre ha sido una inspiración para mí. Leonor ha sido pionera en muchísimas cosas que han sucedido gastronómicamente en el país”, afirmó.

¿Por qué se llama Celele?

Según Jaime Rodríguez, su restaurante Celele es “un laboratorio donde el producto llega y le vemos toda la versatilidad”. Además, afirmó que la palabra celele tiene infinitas connotaciones, reflejando la diversidad y riqueza de la cocina caribeña. En este espacio, cada ingrediente es explorado a fondo para resaltar su máximo potencial, creando platos únicos y llenos de sabor.

"Celele tiene muchos significados. Cuando empezamos a buscar el nombre, apareció en un libro de cocina del Caribe como una sopa de cerdo. También hay una champeta que dice ‘yo quiero hacer contigo el celele para llevarte a todos los moteles’; es una champeta muy popular de Cartagena. En Barranquilla, se le dice celele a una persona muy intensa. El celele es muchas cosas”, concluyó.

Sin duda, su éxito gastronómico se debe a su amor por los sabores exóticos del Caribe, que lo han llevado a ser uno de los chefs más destacados de América Latina.