La inspiradora historia de Moisés Fuentes, nadador paralímpico: “El deporte me devolvió la vida”

Moisés Fuentes es un nadador colombiano que no solo se destaca como atleta, sino también como un símbolo de resistencia y superación. Ha sido cuatro veces medallista paralímpico, campeón mundial y triple campeón panamericano. Es un hombre que, a pesar de todas las adversidades, decidió nadar contra la corriente.

Inspirador testimonio de resiliencia

Después de recibir seis disparos en su cuerpo y sufrir una lesión medular que lo dejó sin poder caminar de por vida, Moisés descubrió en sí mismo un superpoder que lo hacía nadar más rápido que cualquiera. Es el único deportista colombiano en participar en seis paralimpiadas, ganar cuatro medallas paralímpicas y llevar el nombre del país a lo más alto del Olimpo.

(Lea también: “La enfermedad no me define”: inspiradora historia de joven productor musical con piel de mariposa)

"El primer paso en la vida del ser humano para poder escalar es aceptar la realidad. Mientras uno no acepte, es como tratar de construir un castillo en la arena. Cuando aceptas que definitivamente no puedo caminar, digo ‘bueno, pero puedo rodar’”, dijo a Los Informantes.

Publicidad

Moisés Fuentes nació en Valle de San José, un pequeño pueblo en Santander. Desde niño, cuando aprendió a nadar en el río que cruzaba la finca familiar, descubrió que su lugar estaba en el agua.

A Moisés Fuentes un atentado lo dejó en silla de ruedas cuando tenía 18 años. Los Informantes / Ministerio del Deporte

¿Qué le pasó a Moisés Fuentes?

Este hombre soñaba con ingresar a la Marina, vestirse de blanco y navegar los mares. No obstante, cuando tenía 18 años, su hermano Rodrigo lo invitó a trabajar con él en Santa Marta vendiendo ganado y café. Lo que parecía una buena oferta laboral terminó en tragedia.

Publicidad

"Nos comentó que para ese entonces unos individuos le habían dicho que tenía que pagar una 'vacuna', un impuesto. Pero Rodrigo no iba a pagar porque eran personas que querían aprovecharse. Le dijeron 'paga, se va o se muere, usted decide'. Pero él no puso atención", reveló Moisés.

No obstante, ambos empacaron sus maletas y se fueron, a pesar de haber recibido amenazas de un grupo paramilitar que extorsionaba a empresarios y ganaderos de la región.

(Lea también: "El duelo dura lo que tú dures de víctima": valiente relato de madre que perdió a sus tres hijos)

El 13 de octubre de 1992, Moisés regresó a su casa junto a su hermano. Sin embargo, Moisés estaba lejos de imaginar que, en uno de esos negocios de su hermano, su vida cambiaría para siempre. "Íbamos bajando y casualmente había cuatro individuos en la calle, frente a la finca de un amigo de mi hermano. Uno de ellos me agarró por el cuello y me disparó. Empecé a correr y me siguieron disparando. Cuando sonó otro disparo, me tiré al suelo y me quedé quieto, pidiéndole perdón a Dios y rogando que no me dejara morir", contó y, afirmó que su hermano no tuvo la misma suerte y falleció en ese fatídico día.

Publicidad

Esa tarde, el atleta recibió seis disparos, uno de los cuales se alojó en su médula espinal, afectando algunas de sus vértebras. Tirado en el suelo, intentó moverse, pero sus piernas y su cuerpo no le respondían. Los médicos le dieron un pronóstico devastador: solo tenía un 10% de probabilidades de volver a caminar.

“Voy a acabar con mi vida”

Luego de enterarse de que iba a quedar parapléjico, Moisés se sumergió en una profunda tristeza, pues creía que su vida nunca volvería a ser la misma. Según él, le costaba pensar que tendría que depender de alguien más y que no podría sentir de la misma forma. Esto lo llevó a considerar quitarse la vida.

Publicidad

Volvió a esa quebrada donde aprendió a nadar cuando era niño, con la idea de quitarse la vida. "Lo demás es lo que lo choca a uno y lo toca a nivel emocional. Entonces yo dije 'voy a la quebrada, la cual disfruté tanto, y allá voy a acabar con mi vida'", mencionó.

Moisés encontró en el deporte su salvación

Después de ese episodio de su vida, donde se vio flotando, Moisés sacó fuerzas de donde pudo y decidió demostrarle al mundo que puede hacer las cosas que cualquier otra persona.

"Poco a poco, el deporte me empezó a mostrar un camino de grandeza. Me devolvió a la vida y, cuando uno tiene ganas de vivir, tiene ganas de hacer. Y cuando tienes ganas de hacer, hay posibilidad de triunfar".

Moisés Fuentes tomó varias terapias después de haber la movilidad de sus piernas. Ahora, es un ejemplo de superación. Los Informantes

Se dio cuenta de que tenía talento para el deporte y comenzó a entrenar en natación. Su dedicación lo llevó a convertirse en un gran atleta y en un múltiple ganador.

Publicidad

"Yo creo que no hay mucha diferencia entre un deportista olímpico y uno paralímpico. Ambos deben ser muy rigurosos y disciplinados, y desarrollar un plan de entrenamiento fuerte. A medida que evolucionamos y crecemos, se hace más difícil dar un gran paso, pero cada centésima que logramos es muy significativa en nuestra vida”, dijo.

En cada competencia se mueve como pez en el agua, encontrando un mundo de personas que, como él, tienen el talento de enfrentar sus discapacidades, rompiendo las barreras físicas y mentales.

Publicidad

(Lea también: Milagroso trasplante de corazón con el que triatleta le ganó carrera a la muerte: "El mejor regalo")

"Cuando dejé de buscar culpables y me reconocí a mí mismo como responsable, todo empezó a cambiar. No tenía a quién echarle la culpa. Si bien es cierto que no era culpable de lo que me había pasado, sí era responsable de reconstruirme como ser humano", agregó.

Los reconocimientos y logros de Moisés Fuentes Los Informantes

Este deportista de 50 años volvió a entrenar después de cumplir una sanción de un año, impuesta en 2022, tras ser sancionado por dopaje en una competencia. Aunque apeló los resultados, no obtuvo respuesta.

Actualmente, vive en Bucaramanga y suele nadar entre 5 mil y 6 mil metros diarios junto a los más talentosos nadadores del equipo de Paranatación Nacional. Es un referente y un modelo a seguir. Además, es esposo y padre de dos hijos, quienes son parte de su motivación.

Publicidad

Día a día y con cada brazada, Moisés Fuentes sigue demostrando que el verdadero triunfo no está en no caer, sino en encontrar la fuerza para levantarse y seguir siendo un campeón. Su historia es un testimonio de resiliencia y determinación, inspirando a muchos a nunca rendirse ante las adversidades.