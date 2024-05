Mamá de Sara Sofía revela, desde la cárcel, presunto abuso sexual a su hija: ¿qué pasó con la menor?

Después de ser condenada a 42 años y 6 meses de prisión por desaparición forzada agravada, Carolina Galván, madre de Sara Sofía Galván, finalmente rompe su silencio desde la cárcel El Buen Pastor de Bogotá. En una entrevista exclusiva con María Elvira Arango para Los Informantes, Galván trata de explicar lo inexplicable sobre el estremecedor caso de su hija de 2 años.



"Hago las oraciones y le digo 'señor, en tus manos entrego a mi hija, a mi única bebé, a mi chiquita, te la entrego a tus manos. Tú la creaste dentro de mi vientre, señor. Yo te la entrego a ti donde quiera que esté en este momento mi hija. Ayúdame a que, si es de tu voluntad que mi hija vuelva'", confesó Galván sobre cómo pasa sus días en prisión.

A pesar de la condena, la madre de Sara Sofía se mantiene firme en su inocencia. "El que me tiene que a mí de responder qué fue lo que pasó con la niña ese señor, él tiene que decirme", declara sobre Nilson Díaz, el otro condenado por este caso y su presunto proxeneta.



Al momento que se realizó esta entrevista habían pasado exactamente 25 días desde que supo la condena que pagar Carolina Galván. Por sus limitaciones cognitivas la mujer no asimila por completo la magnitud de lo que pasó ni comprende la severidad. “Me mentalicé que esa condena no lo voy a pagar, ¿no? Porque para arriba hay un Dios que para abajo ve. Muchas personas, aunque me quieran pisotear y quieran hacerme la vida imposible el daño no me lo están causando a mí, porque entre más me quieran pisotear y quieren hacerme la vida imposible más bendiciones voy a tener”.

Por ahora, su vida transcurre en la comunidad terapéutica de la cárcel El Buen Pastor, en Bogotá, en donde viven las mujeres que tienen problemas de salud mental, drogadicción y alcoholismo. Llegó para la entrevista acompañada por una dragoniante que no la dejó sola ni un segundo.

La madre de Sara Sofía estaba ansiosa por hablar: “A mí me han dicho que no rinda esa entrevista, pero lo hice, ¿sabe por qué? porque quiero desahogarme, o sea, demostrarles que lo que ocurrió no fue por culpa mía, que la culpa que yo tuve no fue porque yo quise ni porque yo la hubiera permitido porque no estaba en condición de defenderla, mi vida también corría peligro”.



Carolina Galván habla sin ningún filtro. Señala que falló como madre, que no estaba preparada para ser mamá, que no supo cuidarla, pero niega tajantemente que la hubiera matado. Según los expertos que estudiaron el caso de Sara Sofía, la mujer tiene limitaciones cognitivas, le cuesta procesar y comprender la información compleja, expresarse con claridad y tomar buenas decisiones.

Aunque se escucharon varias versiones de lo que pasó ese día, han pasado más de tres años y es un completo misterio lo que le pasó a la pequeña de dos años Sara Sofía. En medio de la entrevista, Galván también revela un hecho nuevo: el presunto abuso sexual que sufrió su hija. “¿Qué le dice su corazón? Que el man sí la violó, por eso la despareció… la miraba, por un lado, por otro, y no había absolutamente nada y yo miraba pues la ropita a ver si había sangre o algo, no había”.



Nilson Díaz no se ha pronunciado sobre el paradero de la niña ni siquiera cuando se conoció la condena por el delito de desaparición forzada agravada. La defensa de Carolina Galván interpuso un recurso de apelación contra la sentencia en primera instancia que la condenó a los 42 años de prisión.