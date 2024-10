Las dos familias colombianas que quedaron rotas tras masacre del 7 de octubre en Israel

En Israel, justo en el lugar en el que hace un año el grupo terrorista Hamás lanzó un mortífero ataque dejó más de 1000 víctimas, Los Informantes hablaron con las familias Ivonne Rubio y Antonio Macías, una pareja de colombianos que falleció calcinada en un refugio en el que creyeron que iban a estar a salvo.

Julio Cesar Rubio es de Ibagué, es el triste papá de Ivonne. Ella tenía 26 años y la guerra dejó huérfano a su hijo Abiel, de 5 años. Como todos los israelíes, había prestado el servicio militar que es obligatorio para hombres y mujeres por igual y estaba estudiando contaduría.

Ivonne Rubio se había vuelto a enamorar de Antonio Macías, quien tenía 27 años y una hija, Manuela. Juntos tenían muchos planes.

“Es digno de mi respeto y de mi consideración, porque se portó muy bien con mi niña y aprendimos a quererlo como un hijo”, comenta Julio Rubio sobre Antonio Macías.

El ibaguereño y su esposa Gloria Vargas llegaron a la capital de Israel hace ya 32 años y en Jerusalén criaron a sus tres hijos. Ivonne era la niña de sus ojos y ahora ve por su nieto.

“Para el niño fue traumático, porque su mundo desapareció de un día para otro. Él me dice, por ejemplo, ¿por qué la mataron?, ¿ella hizo algo malo? Yo le digo ‘no, ella no hizo algo malo, fue una gente mala que vino y los mató a ellos’”, cuenta con dolor el padre de Ivonne.

Las últimas conversaciones con Ivonne

Julio recuerda a su niña, sus últimas conversaciones, la despedida, para él, “el día en el que el mundo se terminó”.

Y es que Julio alcanzó a hablar con Ivonne en la mañana de ese fatídico día. “Me dijo ‘Papi, papi, estamos en guerrera’, y yo le dije simplemente que corriera a refugiarse y me dijo que sí, que lo iba a hacer y me colgó y no más. Le intenté volver a llamar a la media hora y ya no respondió”, relata.

Con dolor dice: “Yo quisiera haber estado con ella en ese lugar, eso se llama munit, en hebreo ese refugio, y haberme muerto con ella de adentro. A mí se me fue la vida”.

La familia de Antonio Macías

Sandra Paola Montaño, como todos los otros familiares y amigos de los que murieron asesinados en Nova ese 7 de octubre, sembró en memoria de Ivonne y de su sobrino Antonio un árbol, que algún día será un bosque y otro recuerdo de la infamia.

Ella fue la última persona que habló con Antonio y repite lo mismo, con la misma incredulidad: “Es un búnker sin puerta, sin nada y un cuarto muy pequeño”.

El cuerpo de Antonio lo pudieron identificar solo cinco días después del ataque. Quedó irreconocible. Esa familia quedó doblemente rota y los hijos, y todos los demás, están intentando pegar los pedazos.

Para rematar, estas dos las familias colombianas se han sentido abandonadas por la falta de solidaridad del presidente Gustavo Petro, que no se manifestó con ellos y que, en cambio, ha apoyado a Palestina y le ha dado la espalda a Israel.

"Cuando ella falleció, nosotros salimos aquí con la bandera de Colombia y todo el vecindario estuvo con nosotros. La tristeza es que de Colombia no recibimos eso de parte del representante de los colombianos, de 50 millones de colombianos. El dolor fue más más grande el saber que este hombre se congratuló con los de Hamás, sabiendo que tenía víctimas de su país, que ellos habían asesinado no nos llamó a nosotros llamó los verdugos se e congratuló los verdugos Y eso es eso es inaudito”, concluye Julio Rubio.