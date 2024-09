María Angélica Bernal es una tenista paralímpica colombiana con una historia de vida inspiradora, pues ha demostrado que no hay ningún límite cuando se trata de alcanzar sueños. Nació con focomelia, una enfermedad rara que impide el desarrollo normal de los miembros, pero la deportista no permitió que su condición definiera su futuro. Ha logrado hazañas históricas, como convertirse en una de las mejores tenistas del mundo.

Los Informantes habló con la bogotana en 2021, antes de su destacada actuación en los Juegos Paralímpicos de París 2024, donde cayó derrotada en los cuartos de final.

"Soy la primera suramericana en estar en el top 10, la primera en estar en las semifinales de un Grand Slam, la primera medalla de oro para Colombia en los Juegos Parapanamericanos en tenis en silla de ruedas, primera campeona en mujeres en Colombia”, afirmó Bernal.

¿Qué es la focomelia, enfermedad que afecta a Angélica Bernal?

La reina del tenis paralímpico colombiano tiene 29 años y nació con una enfermedad huérfana que afecta a uno de cada 20.000 recién nacidos y causa que los fetos o embriones no desarrollen alguna de sus piernas o de sus brazos. Los expertos creen que se da por puro azar genético.

“Nunca me limitaron a que no podía, a que por la prótesis quizás no podía meterme una piscina de pelotas o compartir con amigos, fue completamente normal en el jardín o en el colegio”, aseguró Bernal sobre la importancia de apoyo de sus padres.

Desde pequeña fue una gran deportista y, aunque practicó varias disciplinas, el que más le gustó desde niña fue el tenis, pero tenía un inconveniente puesto que jugaba de pie y su prótesis de entonces no se doblaba, estaba era una desventaja frente a sus contrincantes.

Hasta un día que un entrenador holandés llegó con la idea de que María Angélica jugara tenis, pero sentada. Aunque al principio la idea le pareció extraña, esto terminó por impulsar su carrera deportiva.

“Yo empecé a competir y no existía la categoría femenina en Colombia, yo competía contra mayores y contra hombres, recuerdo que mi primer torneo en silla de ruedas fue acá en Bogotá contra el número uno de Colombia”, recordó.

Al principio le costó adaptarse, pero tras ese episodio comenzó a cosechar una impresionante carrera deportiva. Actualmente es la número 7 del mundo en el ranking de la Federación Internacional de Tenis y ocupa el primer lugar en el país. Ha participado en cuatro ediciones de los Juegos Paralímpicos y en París 2024 obtuvo dos diplomas en las categorías de dobles e individual.

