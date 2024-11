María Elvira Arango, directora de Los Informantes, revela secretos de 11 años del programa

Desde el 2013, el programa Los Informantes, de Caracol Televisión, les cuenta a los televidentes tres grandes historias todos los domingos y su orgullosa directora, María Elvira Arango, no se guarda nada a la hora de referirse al exitoso informativo.

>>> Niñas convertidas en esposas: la realidad detrás del matrimonio infantil en Colombia

“Lo más importante de todo es tener un gran equipo. Creo que más de 70% de Informantes estamos desde el día uno, así que es una gran satisfacción saber que estamos ahí todos concentrados, comprometidos y enamorados de un proyecto que yo creo que se ve al aire eso: la mística, dedicación, el empeño”, recalca.

Las cifras de lo que han sido estos años, con un equipo que trabaja sin descanso, son impresionantes: 528 programas, 1584 historias, 25 países visitados, 25.344 horas de grabación y 76.032 horas de edición.

Publicidad

Asimismo, el impacto emocional de las historias de Los Informantes es innegable. María Elvira Arango revela que han sido muchas que “me han hecho llorar, otras me han indignado, me han dado ganas de vomitar, otras me han dado esperanza en la humanidad y todas esas son sentimientos y sensaciones que debería generar todos los domingos” el programa.

Según la directora de Los Informantes, el objetivo que siempre se ha planteado su equipo es específico: “Que te pase algo cuando estás viendo el programa. Si pasas como que: 'ah, ok', no sentiste ni frío ni calor, me parece que no hicimos nada”.

Publicidad

>>> Emotivo reencuentro: médico que atendió tragedia de Armero abraza a la niña que trajo al mundo

Sobre lo que ha sido su experiencia personal y profesional al frente del programa, María Elvira Amargo dice que estos 11 años la “han marcado muchísimo” y es “precisamente por lo que creo que estamos haciendo bien que sigo con la misma pasión del primer día”.

“Yo nunca he dicho 'qué pereza, esto ya no'. Llevo 11 años y no puedo creer que no hayamos faltado un solo domingo al aire”, subraya emocionada.

Para María Elvira Arango, “poder ser el pegante de esto que se llama Los Informantes, crear un espacio que es un referente de periodismo en Colombia y América Latina y poder ser un ejemplo de disciplina”, es y seguirá siendo su mayor compromiso.

Publicidad

¿Quiénes son los periodistas de Los Informantes?

Detrás de las historias que informan, emocionan, inspiran y más en Los Informantes está un completo equipo periodístico compuesto por Diego Rubio, María Del Rosario Arrázola - conocida como la Nena Arrázola-, Simón Posada, Eduardo Contreras, José Monsalve y Héctor Córdoba, además de productores, camarógrafos y editores con muchos años de experiencia, que bajo la dirección de María Elvira Arango, trabajan sin descanso para develar sus relatos todos los domingos.

>>> La pesadilla de una joven reclutada cuando tenía solo 5 años: "Mi infancia fue un tormento"