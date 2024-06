Sofía Avendaño y su paso a mujer tras ser elegida el hombre más bello de Latinoamérica

La modelo Sofía Avendaño, elegida antes de su transición de género como el hombre más bello de Latinoamérica, vivió un proceso completo para convertirse en la mujer que siempre supo que era. "Si a mí me preguntaran ‘¿usted quisiera haber nacido biológicamente mujer?’, yo diría ‘sí, obvio’, por algo me operé completa”, contó en una entrevista para Los Informantes.

Antes de su transición, Sofía alcanzó la fama en el mundo del modelaje, ganando concursos de belleza masculinos como Míster Colombia y Míster Latinoamérica. "Cuando me volví figura pública se reían mucho porque decían que yo tenía un personaje. En mi casa o en confianza tenía muchas cosas femeninas que nunca las mostraba ante mi trabajo porque estaba representando a un género", relató Avendaño sobre su pasado.

Estos triunfos en la industria de la belleza no reflejaban la verdadera identidad de Sofía. "Yo gané concursos de belleza masculinos y no me arrepiento, a la final fueron logros de Sofía también, porque si ese chico se ganó un reinado es porque estaba esa mano de una mujer adentro de ese cuerpo que estaba puliendo”, comentó sobre su trayectoria.

Desde muy joven, Sofía Avendaño comprendió que vivía en un cuerpo que no le correspondía. "Yo era una niña atrapada en un cuerpo de un niño, tenía una guerra mental interna tan fuerte que yo nunca me imaginé que ese niño que era de la Comuna 13 se volviera modelo y Míster y lo sacaran del país". Su realidad la llevó a comportarse de la manera más masculina posible, pero siempre supo que era una mujer.

Avendaño dejó atrás su vida anterior, hizo su transición de género y se mudó a Estados Unidos, donde trabajaba como bailarina y modelo. Sin embargo, su pasado la alcanzó cuando un periodista descubrió su historia y la contactó para una entrevista. "Yo me sentía como un narco cuando lo pilla la DEA, porque yo solo llamé llorando a mi mamá y a mis hermanas y les dije ‘me pillaron’. Me dijeron que me invitaban cordialmente a dar la entrevista o lo publicaban así tipo paparazzi".

La revelación de su nueva identidad asombró a muchos. "Yo sé que es un impacto fuerte que una persona que se dio a conocer en certámenes de belleza con otro género que reaparezca al mundo convertida en otra persona”. Pero para Sofía Avendaño, esta transformación fue necesaria para vivir feliz en su propia piel.

