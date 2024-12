Abuelo se presentó a la universidad para cumplir sus sueños: "Cuando terminé la prueba, lloré"

A sus 75 años, Héctor Emiliano Narváez Gálvez, un abuelo que es cuidador de estacionamiento en Coquimbo, Chile ha demostrado que nunca es tarde para perseguir los sueños. Tras completar su educación secundaria este año, decidió enfrentarse a la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES), con un objetivo claro: estudiar medicina veterinaria y brindar mejores cuidados a los perros callejeros que ha acogido a lo largo de su vida.

Desde pequeño, don Héctor ha sido un apasionado del conocimiento. Aunque las limitaciones económicas lo alejaron de la educación formal en su juventud, su espíritu curioso lo llevó a aprender de forma autodidacta. Hoy habla cuatro idiomas: inglés, alemán, japonés y español, competencias que adquirió mientras trabajaba y exploraba nuevas oportunidades. La entrevista que se le hizo al hombre fue publicada por el medio local Diario La Región.

“Lamentablemente, por temas económicos para mi familia era imposible que yo terminara de estudiar humanidades, hace sesenta años atrás la pobreza era mucho más cruda que la que vive en estos tiempos", comentó. Sin embargo, su amor por los animales y el deseo de darles una vida digna lo motivaron a continuar su educación.



El hombre quiere ser un veterinario profesional

Actualmente, mientras cuida autos en la intersección de Portales y O'Higgins en Coquimbo, no solo se gana la vida, sino que también reflexiona sobre su meta más importante: obtener un título profesional. Don Héctor se presentó a la sede Gabriela Mistral del sector El Llano para rendir los exámenes de Lenguaje, Matemáticas y Ciencias. Con un blazer impecable y acompañado de su fiel perrito, quien lo esperó pacientemente afuera del recinto, enfrentó la prueba con determinación.

“Mucha gente te califica por cómo te vistes, así como me ve, sé hablar un poco de alemán y japonés, además puedo comunicarme fluidamente en inglés", dijo con orgullo al medio local. Sus conocimientos lingüísticos se originaron en cursos gratuitos a los que asistía por curiosidad mientras era dueño de un restaurante en La Serena.

A pesar de su entusiasmo, reconoce que las barreras tecnológicas han sido un obstáculo: "No me manejo mucho con estas máquinas, pero así como he logrado aprender para rendir una prueba tan difícil como esta, sé que podré aprender a manejar un computador y un celular". Está dispuesto a tomar clases vespertinas para equilibrar el trabajo y los estudios, y tiene en mente universidades como la Universidad del Alba y Santo Tomás para lograr su sueño.



El hombre lloró al presentar su prueba

El camino no ha sido fácil, pero Héctor ha contado con el apoyo de maestros dedicados que lo ayudaron a nivelar sus conocimientos. Ahora espera con ansias su ceremonia de licenciatura, programada para el 17 de diciembre en la municipalidad de Coquimbo.

“Que se me hayan dado las cosas como hasta ahora es algo emocionante, incluso cuando rendí la prueba me emocioné y lloré, no pude evitar soltar unas lágrimas", confiesa Héctor conmovido. El veterano soñador confía en que sus esfuerzos darán fruto: "Respondí varias, creo que puedo dar la sorpresa", afirmó con optimismo.

Don Héctor no es un hombre común y corriente porque lo largo de su vida ha logrado aprender de manera autodidacta. Aunque la tecnología y las herramientas digitales le resultan complejas, ha logrado dominar hasta 4 idiomas. Con sus fieles mascotas a su lado y una fe inquebrantable, este amante de los animales está listo para transformar la vida de los canes que lo necesitan.



¿Qué son las pruebas PAES en Chile?

Las Pruebas de Acceso a la Educación Superior (PAES) en Chile son exámenes que se utilizan para el proceso de admisión a las universidades. Estas pruebas reemplazaron a la Prueba de Transición (PDT) en 2022. La PAES evalúa diversas competencias y conocimientos de los estudiantes para determinar su preparación para la educación superior.

Las PAES incluyen varias pruebas, como Competencia Lectora, Competencia Matemática, Ciencias, y Historia y Ciencias Sociales. Los resultados de estas pruebas son fundamentales para el ingreso a las universidades chilenas y se utilizan junto con otros factores de selección, como el promedio de notas de enseñanza media (NEM) y el ranking de notas.