Irán suspende su cooperación con la agencia atómica de la ONU, ¿qué implica esta decisión?

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, aprobó este miércoles una ley por la que se suspende la cooperación con el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), según informó la televisión oficial iraní Press TV. Según la legislación, a los inspectores del OIEA, la agencia atómica de la ONU, no se les permitirá entrar en Irán a menos que se garantice la seguridad de las instalaciones nucleares del país y la de las "actividades nucleares pacíficas" del régimen, y dicha entrada estará sujeta "a la aprobación del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán", detalló el medio iraní.

La semana pasada, el Consejo de Guardianes de Irán ya había validado un plan para suspender la cooperación con el OIEA que conlleva prohibir la entrada del organismo en Irán y expulsar a todos sus inspectores. La medida de la República Islámica se produce luego de la creciente tensión entre Irán y el OIEA tras la ofensiva israelí iniciada el 13 de junio contra el programa nuclear iraní, a la que luego se sumaron ataques de Estados Unidos contra instalaciones en Fordó, Natanz e Isfahán y que se conoce como la guerra de 12 días.

Teherán le reprocha al OIEA, y en especial a su director general, el argentino Rafael Grossi, no haber condenado estos ataques, que -según Irán- vulneran el Tratado de No Proliferación (TNP) y el derecho internacional. Razón por la cual, Irán también "está considerando" prohibir la entrada al país a Grossi, quien ha sido criticado reiteradamente por Irán por sus informes con "motivaciones políticas" que según Irán fueron usados de "pretextos" para justificar la ofensiva israelí. Grossi reconoció, en una entrevista a la emisora francesa RFI, que hay "una cierta tensión" en las relaciones entre el OIEA e Irán, donde "hay voces políticas" que consideran que esta agencia de la ONU "no fue parcial" porque no condenó los ataques israelíes.

El director general del OIEA contó que luego del cese de las hostilidades le escribió al ministro iraní de Exteriores, Abbas Araqchi, para decirle que tenían que sentarse en torno a una mesa y se propuso para viajar a Irán inmediatamente para retomar las inspecciones, pero no ha recibido respuesta.

La guerra de 12 días comenzó cuando Israel lanzó una campaña de bombardeos contra Irán que mató a altos comandantes militares y científicos nucleares, a lo que Teherán respondió con olas de misiles y drones contra Israel. La guerra dejó más de 900 muertos en Irán, según el poder judicial, mientras que 28 personas murieron en Israel, de acuerdo con las autoridades de este país. El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que las tres instalaciones nucleares iraníes fueron "totalmente destruidas" con los bombardeos, pero la magnitud del daño no está clara.

En las últimas horas, la Guardia Revolucionaria iraní arrestó a otras 50 personas acusadas de espiar para Israel, lo que eleva a al menos 750 los detenidos por estos cargos desde el 13 de junio, cuando comenzó la guerra de los 12 días entre Irán e Israel. Los arrestos se produjeron en una operación llevada a cabo en los últimos días en la provincia de Sistán y Baluchistán (sureste) en la que murieron dos personas, informó este miércoles la agencia Mehr. Este medio calificó a los detenidos como “terroristas y mercenarios que trabajaban para el régimen sionista (Israel) en Sistán y Baluchistán”, provincia con una población mayoritariamente suní donde operan grupos contrarios al Gobierno chií de Teherán. Las autoridades se incautaron además de “importantes cantidades de armas y munición, incluidas armas de fabricación estadounidense”.

Las fuerzas de seguridad iraníes habían informado hasta ahora de la detención de 700 personas desde que el 13 de junio Israel lanzase una ofensiva militar contra Irán, que dio pie a una guerra que se alargó durante 12 días y que finalizó tras un alto el fuego anunciado por el presidente estadounidense, Donald Trump. Entre los detenidos hay al menos dos ciudadanos europeos. Además, en las últimas semanas han sido ejecutadas seis personas condenadas por colaborar con el Mosad israelí.

WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ

COORDINADOR DIGITAL NOTICIAS CARACOL

*Con información de EFE y AFP